Taína Gravier deslumbró con su look de princesa moderna: brillos, transparencias y elegancia

Taína Gravier volvió a confirmar que el estilo está en su ADN. La hija de Valeria Mazza deslumbró con un look de impronta princesa que combinó delicadeza, brillo y una silueta etérea que remite directo a las alfombras rojas europeas. A través de un carrusel de Instagram, la joven compartió las imágenes de su elección fashionista y rápidamente captó todas las miradas.

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza

Taína Gravier deslumbró con su look de princesa moderna

El protagonista absoluto del look de Taína Gravier fue el vestido, en tonos pastel que oscilan entre el celeste y el nude. De corte ceñido al cuerpo y con caída suave, la pieza se destaca por su trabajo artesanal de pedrería y bordados que aportan un efecto luminoso sin caer en excesos. El diseño, con transparencias sutiles en la parte inferior, suma movimiento y un aire romántico que refuerza ese guiño a los looks de cuento de hadas.

Otro de los detalles que elevan el outfit es la espalda descubierta, que aporta sensualidad de manera elegante y equilibrada. La influencer apostó por una pose relajada pero segura, dejando ver cómo el vestido se adapta a su figura con naturalidad. El resultado es un estilismo que logra un balance perfecto entre sofisticación y frescura, ideal para eventos nocturnos donde el dress code pide un toque glam.

Taína Gravier

Este look no fue elegido al azar: la influencer asistió a un exclusivo evento de Swarovski, donde coincidió con figuras como Zaira Nara y Ángela Torres, entre otras invitadas destacadas. En ese contexto, el brillo del vestido dialoga a la perfección con el espíritu de la marca, reafirmando la tendencia de los detalles sparkling como protagonistas de la temporada.

El beauty look de Taína Gravier

En cuanto al beauty look, Taína Gravier optó por una estética natural y luminosa que acompaña sin competir con el vestido. Llevó el pelo suelto, largo y ultra lacio, con raya al medio, en un estilo clásico que nunca falla. El maquillaje, en tanto, se mantuvo en tonos neutros: piel fresca, rubor suave, labios en nude rosado y un leve glow en puntos estratégicos que resaltan sus facciones. La mirada se definió con máscara de pestañas y sombras apenas perceptibles, logrando un efecto delicado y armónico.

Taína Gravier

Con esta aparición, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier no solo reafirma su lugar dentro del universo fashion local, sino que también deja en claro que el estilo princesa, reversionado con una impronta moderna, sigue más vigente que nunca.