miércoles 26 de noviembre del 2025
Diseño 138: Experiencias que se extienden más allá de nuestro espacio

Hay algo en la manera en que se sirve una mesa, en cómo una flor se inclina sobre un vaso de agua, en la pausa que antecede al primer bocado. En Diseño 138, creemos que esos gestos son parte del lenguaje de la hospitalidad. Galería de fotosGalería de fotos

Durante años cultivamos una experiencia que combina lo sensorial, lo estético y lo emocional. Un espacio donde el diseño convive con la comida, y donde cada detalle está pensado para invitar a quedarse.

Hoy, esa experiencia puede viajar a donde estés.
Creamos un servicio pensado para llevar la esencia de 138 a tu casa, a tu evento o a cualquier lugar donde quieras celebrar. Diseñamos cada propuesta de forma integral: la mesa, la vajilla, las flores, la iluminación y, por supuesto, el menú.

Nuestra propuesta gastronómica mantiene la impronta del restaurante: cocina de autor, productos frescos y estacionales, y la posibilidad de disfrutar de un menú por pasos diseñado para agasajar a tus invitados. Desde una cena íntima hasta un encuentro corporativo, llevamos la experiencia completa —servicio, ambientación y sabores— para que todo fluya naturalmente.

Cada puesta es única. Cuidamos los tiempos, los colores, la música y las texturas para que todo respire coherencia y calidez. Porque creemos que el diseño no es solo una cuestión de forma: es una manera de cuidar, de recibir y de generar momentos que permanecen.

Diseño 138 en tu espacio es una invitación a celebrar lo cotidiano, a transformar una comida en experiencia y una reunión en recuerdo. 

 

Galería de imágenes
