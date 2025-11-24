Diseño 138: Experiencias que se extienden más allá de nuestro espacio

CONTENT LIKE

Durante años cultivamos una experiencia que combina lo sensorial, lo estético y lo emocional. Un espacio donde el diseño convive con la comida, y donde cada detalle está pensado para invitar a quedarse.



Hoy, esa experiencia puede viajar a donde estés.

Creamos un servicio pensado para llevar la esencia de 138 a tu casa, a tu evento o a cualquier lugar donde quieras celebrar. Diseñamos cada propuesta de forma integral: la mesa, la vajilla, las flores, la iluminación y, por supuesto, el menú.





Nuestra propuesta gastronómica mantiene la impronta del restaurante: cocina de autor, productos frescos y estacionales, y la posibilidad de disfrutar de un menú por pasos diseñado para agasajar a tus invitados. Desde una cena íntima hasta un encuentro corporativo, llevamos la experiencia completa —servicio, ambientación y sabores— para que todo fluya naturalmente.



Cada puesta es única. Cuidamos los tiempos, los colores, la música y las texturas para que todo respire coherencia y calidez. Porque creemos que el diseño no es solo una cuestión de forma: es una manera de cuidar, de recibir y de generar momentos que permanecen.



Diseño 138 en tu espacio es una invitación a celebrar lo cotidiano, a transformar una comida en experiencia y una reunión en recuerdo.