Nueva Zelanda: lujo natural en la tierra de la larga nube blanca

Con Flor de Viaje, recorrer sus dos grandes islas se convierte en una travesía exclusiva: paisajes vírgenes, hoteles boutique, viñedos de clase mundial y aventuras a medida. Aunque el verano (de diciembre a febrero) es la temporada más concurrida, los meses de otoño y primavera son ideales para explorar su naturaleza con elegancia y sin multitudes.

En la Isla Norte, Auckland, “la ciudad de las velas”, combina su espíritu náutico con una vibrante vida urbana: rooftopbars con vistas 360° desde la Sky Tower, museos contemporáneos y restaurantes que fusionan sabores del Pacífico con toques asiáticos. A poca distancia, Rotorua sorprende con sus lagos termales y la oportunidad de sumergirse en la espiritualidad maorí, una cultura milenaria que celebra la conexión entre el ser humano y la naturaleza.

Desde allí, el exclusivo recorrido hacia las Cuevas de Waitomo —iluminadas por gusanos de luz— o el encantador Hobbiton Movie Set ofrece postales únicas, ideales para viajeros que buscan experiencias cinematográficas en escenarios naturales.

En la Isla Sur, la sofisticación se une a la aventura. Queenstown es el epicentro del turismo premium: vuelos panorámicos en helicóptero sobre los Fiordos de Milford Sound, navegación privada por el Lago Wakatipu, catas de vino en bodegas boutique o cenas gourmet con vistas al Monte Cook, la cima más alta del país. En Christchurch, los paseos en góndola sobre el río Avon y los jardines ingleses invitan a relajarse en un entorno refinado.

Y ahora, llegar a este paraíso es más sencillo que nunca. China Eastern Airlines inaugurará su vuelo directo Shanghái–Buenos Aires el 4 de diciembre de 2025, con una cómoda escala técnica en Auckland, operando modernos Boeing 777.

