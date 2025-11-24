Ni mom ni skinny: Zaira Nara combinó dos tendencias y reinventó el jean wide leg

Zaira Nara es una de las modelos más queridas por los fanáticos de la moda y expertos fashionistas. En todo momento, muestra sus conocimientos y los comparte a sus seguidores y a las marcas de ropa para las que siempre trabaja, imponiendo nuevas tendencias y estilos en cada temporada. Es por eso que se volvió la reina de la originalidad, imponiendo nuevos favoritos y jugados looks. En las últimas horas, sorprendió a todos al reinventar el jean wide leg, fusionando dos estilos diferentes.

El pantalón reinventado por Zaira Nara

Combinación de dos tendencias: el pantalón de Zaira Nara que sorprendió a todos

Zaira Nara sigue las tendencias de la moda en cada ocasión que se le presenta, y lleva así su estilo campestre fusionado con lo mejor de los 2000. Sin embargo, también es una de las modelos que se la juega por nuevos looks y apuestas. Desde pañuelos como tops, botas de caña alta y mallas enterizas, hasta transparencias en prendas de invierno, ella demuestra sus conocimientos al imponer nuevos favoritos en sus seguidores. En las últimas horas, se la jugó por fusionar dos estilos y reinventó el pantalón.

En una sesión de fotos en Uruguay, siguió con su amor por el campo y el estilo cowgirl, y fusionó el wide leg con el pantalón cargo. Para eso, combinó un top blanco, con cortes tipo escote en el ombligo y en el pecho, con una parte inferior de cuero marrón claro, y bolsillos por doquier. De esta manera, y para hacerlo más fresco, optó por unas sandalias cómodas que seguían con la gama de colores, y un abrigo suelto y de lana.

El pantalón reinventado por Zaira Nara

El wide leg y el cargo: las tendencias de Zaira Nara

Zaira Nara es una fanática de las tendencias y por eso eligió a dos de los cortes de pantalones más usados para fusionarlos en uno perfecto para un día del campo. Por un lado, el wide leg presenta una "pierna ancha", haciendo que la caída sea holgada y amplia desde la cadera hasta el dobladillo, creando un efecto recto y suelto. Por el otro, el cargo es más amplio que el estilo anterior y se distingue por tener múltiples bolsillos, especialmente en los muslos.

El pantalón reinventado por Zaira Nara

Zaira Nara decidió tomar ambos cortes de pantalones y reinventó la prenda para que sea cómoda, fashionista y mantenga su estilo cowgirl. Sus seguidores no tardaron en halagar el look completo, mientras que los expertos fashionistas destacaron cómo volvió a darle una vuelta al jean, fusionando dos de las tendencias más pedidas por todos. La modelo no duda en dejar en claro su amor por la moda, sobre todo al traer nuevas apuestas a la industria.

A.E