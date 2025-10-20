DIVALI CLINIC en CARAS River Experience

CONTENTLIKE CARAS

El pasado lunes 20, en el marco de la celebración por el Día de la Madre, organizada por Revista CARAS en el icónico espacio CARAS Banda – River Experience, el evento se convirtió en un despliegue de estilo, emoción y sofisticación. Al rededor de destacadas figuras del mundo de la moda, la estética y la salud, entre ellas Luciana Salazar, Barby Franco, Geraldine Neumann y muchas otras, la velada brilló con looks de gala y el profundo homenaje a la maternidad.

En este marco especial, Divali Clinic asumió un papel protagónico. Representada por su fundadora y CEO, Cintia Salatino, la clínica irrumpió con su filosofía única: la búsqueda de una belleza funcional y no genérica, puesta al servicio del bienestar emocional de cada persona. Mientras muchas propuestas estéticas apuntan hacia arquetipos universales, Divali propone una mirada distinta: “La belleza no se busca, se despierta desde adentro”.

Siguiendo esta línea, la clínica combina medicina estética avanzada con un enfoque de bienestar funcional y profundo. Su finalidad: acompañar a cada paciente a conectarse con su propio equilibrio interior, donde cuerpo, mente y emoción trabajan en sintonía. En un evento donde la estética se exhibió a nivel máximo —entre vestidos de gala, madres e hijos compartiendo la pasarela, momentos de intimidad y glamour—, la presencia de Divali aportó un contrapunto enriquecedor: la estética entendida como vehículo de transformación personal.

Desde su sede en la Patagonia argentina, Divali Clinic está emergiendo como un referente que conjuga innovación tecnológica con la calidez humana de una medicina que escucha. Porque, en su visión, lo más importante no es cumplir con una estética estandarizada, sino acompañar a cada persona a reconocer su propia belleza. En ese sentido, la participación en un espacio tan emblemático como CARAS Banda – River Experience resulta un hito: reflejo del compromiso de Divali de estar junto a las mujeres —y los hombres— en sus procesos de transformación, celebración y empoderamiento.

“En Divali, la belleza no se busca: se despierta desde adentro.”

Más sobre Divali Clinic en: www.divaliclinic.com.ar

Instagram: @divaliclinic

WhatsApp: 299 579 1524