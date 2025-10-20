martes 21 de octubre del 2025
“El Patio”: El encanto de los casamientos civiles íntimos en Villa Pueyrredón

Cada historia de amor merece un escenario especial. En el corazón de Villa Pueyrredón, “El Patio” se presenta como un espacio único pensado para celebrar casamientos civiles en un ambiente cálido, romántico y lleno de detalles. Galería de fotosGalería de fotos

Con una capacidad de hasta 50 personas, se combina la comodidad de un entorno íntimo con la elegancia y el encanto de un espacio al aire libre, ideal para disfrutar en los días de verano.

La versatilidad del espacio, hace posible que la emoción del “Sí, quiero” y la alegría del festejo convivan en un mismo lugar, brindando comodidad y cercanía, permitiendo disfrutar del momento sin apuros ni traslados.

En El Patio, cada celebración se adapta al estilo de los protagonistas. Ofrecemos servicio integral de ambientación, opciones gastronómicas personalizadas, barra de bebidas y mesa dulce artesanal, para que los novios y sus invitados vivan una experiencia completa.

En cada detalle se refleja la calidez y dedicación de nuestro equipo, que acompaña a los novios desde el primer momento para que todo sea perfecto.

 

El Patio - un lugar para celebrar el amor, la vida y los pequeños grandes momentos.
Terrada 4157, Villa Pueyrredón, CABA.
Consultas y reservas: 1145282639 - [email protected]
IG: @fiestaselpatio

 

Galería de imágenes
