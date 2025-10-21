Eva Bargiela y la China Ansa protagonizaron un divertido ida y vuelta a punto de parir, en medio de la cuenta regresiva por la llegada de sus hijos. Ambas transitan el último tramo del embarazo y compartieron un momento espontáneo que reflejó cercanía, buen humor y una etapa que viven con naturalidad.

Eva Bragiela y la China Ansa vivieron un divertido ida y vuelta a pocos días de parir

Eva Bargiela y la China Ansa protagonizaron un divertido ida y vuelta a punto de parir, en una jornada marcada por gestos simples y comentarios que conectaron con quienes siguen sus embarazos. El intercambio se dio mientras ambas se preparan para recibir a sus bebés, en un clima tranquilo y lleno de emoción.

El intercambio inició luego de que la modelo compartiera en sus redes sociales una imagen en la que se la ve caminando al aire libre, luciendo su pancita de embarazada. En el pie de foto escribió: “La vista de mis caminatas”, lo que dio pie a una serie de comentarios entre sus seguidores. Entre ellos, uno destacó la coincidencia de tiempos entre ella y la periodista, y preguntó cuál de las dos sería la primera en dar a luz.

La respuesta no tardó en llegar; Eva Bragiela compartió el comentario y etiquetó a su compañera de embarazo: "¿Qué decís?". Ante este divertido momento, la China Ansa se sumó al intercambio con humor. "Siento que hoy 3 AM te cruzo en la Panamericana. Dormí temprano", contestó la presentadora.

Cabe destacar que la influencer espera a su primer hijo, Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone. En los últimos días, visitaron la Basílica de Luján juntos para agradecer y pedir por la llegada del niño. Por su parte, la periodista ya es madre de India y está esperando a Rafael, su segundo hijo junto a Diego Mendoza.

Eva Bargiela, con 9 meses de embarazo, reveló el pedido que le hizo a su hijo

En la recta final de su embarazo, Eva Bargiela compartió un mensaje cargado de humor y ternura dirigido a su hijo Faustino. Con 39 semanas de gestación, la modelo publicó un video en el que se la ve luciendo su panza y acompañó las imágenes con un audio que simulaba un “ultimátum” para que el bebé se decidiera a nacer.

El pedido, expresado en tono divertido, reflejó la ansiedad típica de la familia en los últimos días de espera. La influencer eligió una forma original de manifestar su deseo de conocer pronto a su hijo: "Si de aquí a ocho días usted no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema bien berraco va a ser usted", bromeó.

