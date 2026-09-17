Divali Clinic: "La belleza nunca se trató solo de estética"

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Por Divali Clinic

Para nosotros, la estética nunca fue una búsqueda aislada de resultados. Es parte de algo más amplio: cómo nos sentimos, cómo nos cuidamos y cómo aprendemos a relacionarnos con nuestro propio cuerpo. Verse mejor puede ser consecuencia de sentirse mejor, y no necesariamente al revés.

Detrás de esta mirada está Cintia Salatino, madre, deportista, dermocosmiatra, CEO y fundadora de Divali Clinic. Una visión atravesada por el movimiento, la constancia y el cuidado que, junto con el trabajo de un equipo de profesionales de distintas disciplinas, fue dando forma a la identidad que Divali sostiene hasta hoy.

Para Cintia, poner a la persona en el centro no debería ser algo distintivo de Divali, sino una intención que todos los profesionales que trabajamos en estética deberíamos buscar.

Así se consolidó un modelo basado en tres pilares: la persona, la tecnología y los especialistas.

Todo empieza por escuchar, evaluar y comprender. La anatomía, los hábitos, la salud y los objetivos importan, pero también cómo cada persona se percibe y desde qué lugar está eligiendo cuidarse. Personalizar no significa hacer más, sino indicar aquello que realmente tiene sentido para cada caso.

La tecnología acompaña ese criterio. Divali mantiene una inversión sostenida en tecnologías de alta gama y plataformas de referencia internacional, como CoolTech, Endolifting Lumiia, ELIX, Enygma, Láser CO₂, y más de sus distintas incorporaciones. Son herramientas que amplían las posibilidades, pero nunca reemplazan el criterio profesional.

Medicina estética y armonización facial, dermatología, ginecología funcional, medicina regenerativa y ortomolecular, nutrición y entrenamiento personalizado son algunas de las especialidades que conviven en Divali Clinic. Desde su centro médico en Cipolletti, Río Negro, acompaña a pacientes de todo el Alto Valle con un abordaje que permite integrar distintas disciplinas según cada persona.

Es en el encuentro de estos tres pilares donde entendemos la innovación: la tecnología no reemplaza al profesional, los especialistas no trabajan de manera aislada y ninguna tendencia está por encima de la individualidad del paciente.

Los tratamientos cambian y la tecnología evoluciona, pero la filosofía permanece: acompañar a cada persona, no hacia un estándar, sino hacia su propia mejor versión.

En Divali lo resumimos en una frase que nos acompaña desde siempre: la belleza empieza desde adentro.

Divali Clinic

Dirección: San Martín 707, Cipolletti, Río Negro

Instagram: @divaliclinic

WhatsApp: +54 9 299 579 1524

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: http://www.divaliclinic.com.ar