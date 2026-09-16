Karina Fernández: el Counseling como espacio de escucha y acompañamiento emocional

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El recorrido de Karina Fernández estuvo atravesado desde sus comienzos por el interés en la mente, la espiritualidad, el autoconocimiento y las artes. Inició la Licenciatura en Psicología, carrera que pausó con la llegada de la maternidad, y continuó explorando diferentes disciplinas vinculadas al desarrollo personal.

Desde hace 21 años vive junto a su familia en San Carlos de Bariloche, un entorno que acompañó su interés por la introspección y el contacto con la naturaleza. Se formó como instructora de Yoga y realizó capacitaciones en Mindfulness, Neurociencias y biodecodificación, entre otras áreas. También brindó talleres de meditación, Yoga y arte para niños, rondas de meditación para mujeres y prácticas de Mindfulness para embarazadas.

Una vocación centrada en escuchar y acompañar

En esa búsqueda personal conoció el Counseling, disciplina que le permitió profundizar su vocación de servicio. Estudió durante tres años y medio la Tecnicatura Superior en Orientación del Desarrollo Personal – Counseling y, desde entonces, trabajó interdisciplinariamente con profesionales de la salud y la educación.

Actualmente brinda un espacio de escucha activa y acompañamiento emocional. Su trabajo se sostiene en valores como la autenticidad, la empatía, la amabilidad y la presencia, con una escucha sin juicios y centrada en el encuentro humano.

Uno de los principales desafíos que identifica es dar a difundir con claridad las incumbencias específicas del Counseling y la importancia de la prevención y la promoción del bienestar. Desde este abordaje, busca acompañar procesos de crisis vitales, resolución de conflictos y desarrollo personal.

Acercar la disciplina a nuevos ámbitos

De cara al futuro, Karina busca continuar creciendo profesionalmente y generar espacios donde esta práctica pueda aportar sus beneficios en diferentes ámbitos de la sociedad. Su objetivo es acompañar momentos de crisis y transición, favorecer el desarrollo personal, la prevención y promover el bienestar emocional en contextos individuales, familiares, educativos, laborales y comunitarios.

Su propósito es continuar acercando esta disciplina a más personas desde una perspectiva humanista, preventiva e integral.

Clr. Karina Fernández

Counselor

Instructora de Yoga y Meditación

Contacto: +54 9 294 459 9995

Instagram: @counseling_camino.espiral

Atención virtual y presencial