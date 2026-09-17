Milagros Adobatto: "Busco que mis creaciones cuenten una historia"

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Milagros. ¿cómo nació tu vínculo con la moda y qué te inspiró a dar tus primeros pasos en el diseño?

Mis inicios nacieron de un vínculo muy emocional con la moda. Cuando era chica, mi abuela me hacía vestidos y yo crecí viendo cómo una tela podía transformarse en algo único a través de sus manos. Con el tiempo, ella me regaló mi primera máquina de coser y sentí que, de alguna manera, podía continuar ese recuerdo e intentar hacer por mí misma lo que durante tantos años había visto hacer a ella.

A partir de ahí empecé a experimentar y entendí que el diseño podía ser mucho más que algo estético. Siempre busqué que mis creaciones no solamente muestren algo, sino que también cuenten una historia y transmitan una emoción.

¿Qué tipo de propuestas y servicios ofrecés?

Mi propuesta combina el diseño de indumentaria con la comunicación digital. Por un lado, me enfoco en el diseño de autor a través de piezas personalizadas, corsetería y proyectos experimentales que desafían lo convencional. Por el otro, me dedico a la creación de contenido especializado para redes sociales, conectando la moda con las audiencias actuales.

En un mercado tan competitivo, ¿cuál dirías que es la impronta única que define tus creaciones?

Creo que me diferencia mi búsqueda constante por salir de las estructuras convencionales. No busco que mis creaciones nazcan desde una lógica puramente comercial, sino desde un concept, una emoción o una historia que quiera contar.

Me interesa crear piezas que generen algo en quien las ve y que llamen la atención no solamente por su estética, sino también por lo que transmiten. Por eso experimento con materiales, texturas y estructuras que muchas veces no fueron pensados originalmente para convertirse en una prenda.

¿Cómo proyectás el crecimiento de tu marca?

Me proyecto terminando mi carrera, creciendo como diseñadora y desarrollando mi propia marca. Quiero construir una identidad reconocible y seguir explorando el vínculo entre moda, arte y comunicación, sin perder esa búsqueda experimental que forma parte de mí.

¿Modificarías alguna de tus decisiones?

No sé si cambiaría algo. Quizás me hubiese gustado empezar antes para hoy tener más experiencia, pero también siento que cada error, cada prueba y cada etapa fueron necesarios para llegar a ser quien soy hoy. Mi recorrido también forma parte de mi identidad como diseñadora.

Milagros Adobatto | Diseñadora de Indumentaria y Creadora de Contenido

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Celular administrativo: +54 9 11 6013-8110