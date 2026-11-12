M:11, diseño versátil, marroquinería atemporal y el arte de reinventarse

CONTENT CARAS LIKE

Marjorye, ¿qué historia personal y qué necesidad creativa dieron origen a M:11?

Hace algunos años emigré de Venezuela y, en ese proceso de reinvención y búsqueda de nuevos horizontes, decidí dar vida a un emprendimiento familiar. Sentí que la mejor manera de hacerlo era volcando mi energía en algo que realmente me apasionara, como el diseño y la producción de accesorios. Si bien soy Licenciada en Administración de Empresas, elegí formarme desde cero en la Argentina a través de cursos y talleres de marroquinería y moda para adquirir las herramientas técnicas necesarias y darle forma a la marca.

¿Cuál es el sello distintivo de la marca y cómo logran diferenciarse dentro del mercado de la marroquinería?

Mi objetivo es que M:11 se distinga principalmente por la versatilidad de cada una de sus piezas. Buscamos aportar valor a través de diseños funcionales, pensados para que una misma cartera pueda usarse de distintas maneras y adaptarse al estilo y la personalidad de quien la lleva. Además, apostamos por creaciones atemporales realizadas con materiales de alta calidad, priorizando siempre la durabilidad a lo largo del tiempo.

Desde sus primeros diseños hasta su reciente paso por la Feria Puro Diseño, ¿cómo fue el camino de evolución de la firma?

Comenzamos con una colección de bolsos deportivos y, poco a poco, fuimos ampliando el catálogo con nuevas propuestas, como las líneas Inés y Gisela, además de una variedad de billeteras. En todas estas piezas trabajamos con el cuero como material protagonista, explorando diferentes texturas y colores, a lo que luego sumamos otros accesorios como los pañuelos.

Con respecto a nuestra participación como expositores en la Feria Puro Diseño, fue una experiencia que nos brindó una gran vidriera para exhibir nuestros productos, acercarnos a nuevos públicos y compartir de cerca la identidad de la marca.

Mirando hacia el futuro, ¿qué nuevos horizontes y proyectos tiene M:11 en agenda?

Ya estamos trabajando en el desarrollo de nuevos diseños, no solo dentro del rubro de accesorios, sino también incursionando en el mundo de la indumentaria para lograr piezas que combinen con nuestras creaciones actuales y potencien aún más la versatilidad de la marca. Buscamos que cada pieza sea mucho más que un accesorio, queremos que acompañe diferentes momentos, estilos y formas de expresión, permitiendo que cada persona encuentre en nuestros diseños una manera propia de identificarse. A futuro nuestro objetivo es abrir nuestra primera tienda física.

M:11

Instagram:@m11brand

Facebook: @m11brand

Web: m11.com.ar

Whatsapp: 11-76380075

Email: [email protected]