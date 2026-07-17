Dra. Analía Viggiano: El arte de envejecer con vitalidad, confianza y amor propio

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Dra. Viggiano, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Elegí ser médica porque siempre sentí un profundo amor por comprender la vida, el origen de los síntomas y así poder ayudar a las personas. Con los años veía cada vez más pacientes enfermos, más medicados y con poca transformación real en su bienestar.

La medicina estética apareció como un espacio donde acompañaba a personas sanas que querían verse mejor y sentirse más seguras. Y fue ahí donde entendí que la estética más linda es la que acompaña la salud y el paso del tiempo de manera armónica.



¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

En la actualidad trabajo desde una mirada de medicina estética consciente, utilizando herramientas que acompañen el envejecimiento sin cambiar rostros ni perder naturalidad. Desde los clásicos rellenos, bioestimuladores y toxina botulínica, hasta tratamientos más innovadores como láser, aminoácidos y acompañamiento hormonal.

Además de la estética, me apasiona acompañar a las personas en su salud integral: guiarlas para mejorar hábitos, energía, descanso, alimentación y calidad de vida, entendiendo qué puntos debemos trabajar para sostener independencia, vitalidad y bienestar a lo largo de los años.

Creo profundamente en crear redes, en el trabajo compartido, interdisciplinario, y en que cada profesional tiene pacientes que conectan con su manera de acompañar y de mirar la medicina.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi proyecto es poder crear guías y espacios, tanto presenciales como virtuales, para acompañar a más personas a lograr un envejecimiento saludable e inteligente.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si pudiera volver a empezar, disfrutaría más el camino y confiar más en mí. Porque cada paso que damos, incluso los más difíciles, nos acercan a aquello que realmente anhelamos.

Datos de contacto:

Instagram: Dra. Analia Viggiano

https://draanaliaviggiano.com/comunidad/

Tel. 343 5266150

Rosario del tala 609. Parana. Entre Ríos.