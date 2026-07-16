Chulengo King: parrillas con diseño y calidad premiun

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Gabriel, ¿en qué te formaste?

Tengo educación técnica: siempre me llamo la atención todo lolo relacionado a maquinarias y procesos industriales. En las distintas empresas que estuve traté de aprender todo lo que podía, si no lo entendía preguntaba a los mecánicos cómo se hacía, siempre tratando de mejorarme, con el objetivo de llegar a un puesto mejor… pero llegó un momento que ya no podía avanzar y decidí emprender lo mío. Así comencé con Chulengo King.

¿Cómo fue el cambio de trabajar en relación de dependencia a emprender lo tuyo?

Fue muy difícil. Hay cosas para las que realmente sentí que no estaba capacitado, y son difíciles de entender cuando sos el dueño, el que pinta, el chofer, el herrero, el de administración y muchas cosas más…pero tenía muy claro que de alguna manera lo iba a poder resolver. No podía bajar los brazos, mi esposa confiaba que yo iba a poder y no quería fallar a mi familia, había dejado atrás un trabajo estable con antigüedad y buen sueldo y ya no había chance de retroceder. Así que día a día me levanto pensando en que esto tiene que seguir adelante.

¿Cuáles son los productos que fabricás?

Nosotros fabricamos chulengos, son parrillas fabricadas con el reciclado de tambores de 200 litros o fabricadas con chapa plegadas. Las fabricamos con diferentes emparrillados y tamaños, atendiendo las necesidades de nuestros clientes. Hacemos ventas por mayor y por menor.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Tenemos proyectado duplicar las ventas, para eso estamos con un grupo de asesoramiento comercial. Si lo logramos, el próximo paso sería conseguir un lugar más grande para seguir aumentando la producción de Chulengo King y llegar a más familias.

Si comenzaras de nuevo, ¿harías algo de manera diferente?

Siempre me lo pregunto… y de primera me sale pensar que hubiera arrancado más joven; pero si lo analizo bien llego a la conclusión de que no tendría ni el conocimiento ni la madures mental para afrontar un proyecto como este, entonces la respuesta es: no cambiaría nada. Las cosas se dieron cuando se tenían que dar, ni antes ni después.

Chulengo King | Gabriel Ledesma

IG: @chulengoking