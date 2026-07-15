Después de validar su costado más futbolero y declararse fan de Lionel Messi con outfits albicelestes en el tercer partido de la Selección argentina, que se dio el gusto de presenciar en Dallas, Camila Morrone (29) activó el modo relax. Y toda esa adrenalina por conocer al capitán rosarino, que ya borró de su check list de sueños pendientes, se transformó en espíritu de aventura por un nuevo viaje de a dos.

Camila Morrone y Cole Bennet en Italia. (Foto: Grosby Group)

Quién es Cole Bennet, el nuevo novio de Camila Morrone

Mimos al sol y bajo el agua en unas vacaciones europeas de lujo, en temporada alta, fueron parte de la romántica escapada de la actriz argentino-estadounidense y su novio, el director Cole Bennett (30). Cómplices y cariñosos bajo un marco de intimidad en el Mediterráneo, la ex de Leonardo DiCaprio (su relación comenzó en 2017 y finalizó en 2022) no se privó de compartir gestos de amor con su chico incluso con la mirada curiosa y recurrente de paparazzis en el lugar.

Así son las románticas vacaciones de Camila Morrone y Cole Bennet. (Foto: Grosby Group)

Sin una gota de maquillaje, como acostumbra Morrone en sus diferentes apariciones públicas, las postales son más bien cotidianas —tomando sol en reposeras y abrazados post chapuzón—, aunque el escenario sigue siendo de cuentos: las playas de agua turquesa de Porto Ercole, ubicado en el extremo sur de la Toscana, en Italia, conocida por sus calles empedradas e imponentes yates anclados frente a su costa durante el verano.

Pero además del disfrute puntual de su reciente break playero, la cotizada actriz de Hollywood viene de una gran racha laboral, con títulos como "Algo Terrible" (miniserie de terror psicológico en Netflix, que la tiene como protagonista) y una participación en la nueva temporada de "El Infiltrado", aclamada producción de Prime Video con una trama de espionaje.

Camila Morrone y Cole Bennet se divierten en las playas italianas. (Foto: Grosby Group)

Además, acaba de terminar el rodaje de la adaptación televisiva de la novela clásica "La edad de la inocencia" (Netflix), lo que hace de este un gran año para Camila, a la que el amor también parece elevarla. “Nunca estuve más orgulloso de alguien. Es la persona más dedicada que conozco y tiene un talento descomunal. Esta chica me inspira todos los días”, dijo Bennett. Y sobre su historia de ensueño, ella sumó: “Siempre amé esa frase que dice que empezamos una conversación y nunca terminó. Con él se siente exactamente así”.

Días antes de su escapada a las paradisíacas costas italianas, la hija de Lucila Polak y de raíces porteñas compartía su espíritu mundialista en Dallas: “El orgullo que tengo de ser argentina nunca lo van a entender. Sueño cumplido verlo a Messi en persona y hacer un gol en el Mundial. Vamos chicos, otra copa”, dijo. Y ahora posteó: “Mi honeymoon express a la italiana”.

Tras cumplir su sueño de ver a Lionel Messi, Camila Morrone viajó a Italia con su novio. (Foto: Grosby Group)

Un año cumbre para la actriz, que arrasa desde su nominación al Premio Emmy por "Daisy Jones & The Six" (interpretó a Camila Martínez, esposa de Billy Dune en la serie de Prime Video) y continúa consolidada como una de las jóvenes actrices más requeridas por las principales plataformas de streaming. “Sólo quiero seguir desafiándome a mí misma y asumiendo roles que me den un poco de miedo. Llegar a este lugar requirió mucho rechazo y resiliencia”, compartió.