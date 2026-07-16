Grecia Fonseca: “Hablar inglés no es repetir estructuras, es saber comunicar tu valor”

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Grecia, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Todo comenzó en un viaje al exterior, donde tuve que hablar inglés todo el tiempo. En ese momento estudiaba el Traductorado de Inglés y creía estar preparada. Sin embargo, la realidad fue distinta. Descubrí que años de estudio no necesariamente preparan para enfrentar el inglés real. Sentí frustración al ver que comunicarme seguía siendo un desafío. Con el tiempo, entendí que la verdadera fluidez nace de la experiencia. Y así nació CONNECT.

¿Cómo es la metodología de trabajo?

En CONNECT ayudo a profesionales a desbloquear su inglés para que puedan usarlo con confianza en el trabajo. A través de programas de entrenamiento comunicativo trabajamos situaciones como reuniones, entrevistas y presentaciones. Hoy, las oportunidades profesionales son cada vez más globales, y el inglés pasó de ser un diferencial a convertirse en una necesidad.

¿Qué proyección tenés en el mediano plazo?

Veo a CONNECT creciendo como un espacio de referencia en entrenamiento comunicativo en inglés. Pero más allá del crecimiento, algo que valoro profundamente es la capacidad de evolucionar.

A lo largo de este recorrido, tuve que reinventarme muchas veces, y eso fue clave para crecer y construir un servicio cada vez más útil para mis estudiantes. Entendí que reinventarse no significa perder la esencia, sino animarse a mejorar. Por eso sé que CONNECT seguirá evolucionando, adaptándose a nuevos desafíos sin perder su propósito.

¿Cuál es el diferencial de CONNECT?

El diferencial de CONNECT está en su enfoque humano. No trabajo solo sobre gramática, sino sobre comunicación y confianza. La empatía ocupa un lugar central, porque también estuve del otro lado, en ese donde el inglés parecía difícil de aplicar en lo cotidiano. Mi propósito siempre fue enseñar desde un enfoque práctico, como me hubiese gustado aprender. CONNECT nace justamente de esa idea, la de conectar realidades, culturas y vínculos, entendiendo que para comunicarse en otro idioma, primero hay que desarrollar confianza en uno mismo.

¿Qué harías diferente si tuvieras la oportunidad de volver a empezar?

Confiaría en mi visión y mi forma de enseñar. Al principio, intenté adaptarme demasiado a modelos tradicionales de enseñanza, hasta que entendí que mi diferencial estaba en ofrecer algo distinto. Hoy sé que crecer también implica animarse a construir desde la autenticidad y la innovación.

CONNECT | Grecia Fonseca

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