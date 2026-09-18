Dra. Guillermina Giardini: dermatología y estética con una mirada centrada en la naturalidad

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Desde chica, Guillermina Giardini supo que quería estudiar Medicina. Ese interés la llevó a formarse en la Universidad de Buenos Aires, primero en Clínica Médica y luego en Dermatología, especialidad desde la que profundizó en el cuidado de la piel y sus enfermedades. A lo largo de su recorrido también realizó diplomaturas en Oncología, Psicodermatología y Medicina Estética.

Tras trabajar en instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, en 2020 un proyecto familiar la llevó a instalarse en Rosario. Allí comenzó una nueva etapa profesional, construyendo vínculos desde cero y combinando su desarrollo laboral con la maternidad de sus dos hijas. Actualmente, busca consolidar desde la ciudad un proyecto con alcance nacional.

Escucha, confianza y resultados naturales

Su manera de trabajar parte de la construcción de vínculos basados en la honestidad, la escucha y la confianza. El objetivo es comprender las necesidades de cada paciente y acompañarlo con indicaciones claras, realistas y personalizadas.

En medicina estética, prioriza la naturalidad, la armonía y el equilibrio, con la premisa de mejorar sin transformar ni perder la identidad. También destaca la importancia de transmitir los conocimientos médicos de una manera sencilla y cercana.

Para la Dra. Giardini, cada paciente representa un desafío porque detrás de cada piel existe una historia. Las emociones, el estilo de vida y el descanso forman parte de los factores que pueden influir en su salud, por lo que el abordaje no siempre se limita a indicar un tratamiento.

Un proyecto enfocado en la salud de la piel a largo plazo

Entre sus próximos objetivos se encuentra proyectarse a nivel nacional y convertirse en una referente en dermatología. También busca crear un centro de trabajo integral y en equipo, enfocado en la prevención, el cuidado diario, la medicina estética responsable y la longevidad cutánea.

Su propósito es acompañar a las personas para que puedan conservar una piel saludable, funcional y resistente durante más años, integrando salud y estética en las distintas etapas de la vida.

Instagram: @draguillerminag