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Cuando un descarte se convierte en diseño: la innovación mendocina que busca transformar materiales

Dos diseñadoras crearon Bioeleven, una empresa que desarrolla biotextiles a partir de descartes agroindustriales y propone una nueva mirada sobre los materiales, combinando innovación, sustentabilidad e identidad argentina. Galería de fotosGalería de fotos

Cuando un descarte se convierte en diseño: la innovación mendocina que busca transformar materiales
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¿Qué pasaría si aquello que normalmente descartamos pudiera convertirse en algo nuevo?

Desde Mendoza, Bioeleven busca responder esa pregunta a través del diseño, la innovación y la biotecnología. La empresa fue creada por dos diseñadoras que trabajan en el desarrollo de biotextiles a partir de descartes agroindustriales de nuestro territorio, principalmente de la industria vitivinícola.

La iniciativa parte de una idea sencilla pero potente: transformar un residuo en una nueva materia prima y encontrar en aquello que se descarta una posibilidad para crear.

Así, los materiales desarrollados por Bioeleven buscan convertirse en alternativas sostenibles frente a otros materiales de alto impacto ambiental, pero también contar una historia vinculada con el lugar donde fueron creados.

Cuando un descarte se convierte en diseño: la innovación mendocina que busca transformar materiales

Porque detrás de cada material también puede existir una identidad. En este caso, la identidad de un territorio como Mendoza y de una industria tan representativa como la vitivinícola se incorporan a una propuesta que une diseño argentino, innovación y una mirada diferente sobre los recursos.

Este camino de exploración y desarrollo fue reconocido recientemente con el Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción que pone en valor justamente el diseño y la innovación detrás de sus materiales.

Bioeleven propone, de esta manera, mirar los descartes desde otro lugar: descubrir que aquello que parecía no tener una segunda oportunidad puede convertirse en el comienzo de algo nuevo.

Una historia que nace en Mendoza y que demuestra cómo el diseño también puede ser una herramienta para imaginar nuevas formas de producir, crear y relacionarnos con los materiales que nos rodean.

Bioeleven
www.bioeleven.com.ar
Intagram: @bioeleven.ar
LinkedIn: Bioeleven| biomateriales circulares
Whatsapp: 2634694045

Acerca de sus fundadoras:
Analía Funes Peleitay: co-fundadora y ceo de Bioeleven. Lic. En diseño, especializada en textiles.

Gabriela Negri: co-fundadora y coo de Bioeleven. Diseñadora industrial. Mgtr.en I+D.

 

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