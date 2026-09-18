Cuando un descarte se convierte en diseño: la innovación mendocina que busca transformar materiales

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¿Qué pasaría si aquello que normalmente descartamos pudiera convertirse en algo nuevo?

Desde Mendoza, Bioeleven busca responder esa pregunta a través del diseño, la innovación y la biotecnología. La empresa fue creada por dos diseñadoras que trabajan en el desarrollo de biotextiles a partir de descartes agroindustriales de nuestro territorio, principalmente de la industria vitivinícola.

La iniciativa parte de una idea sencilla pero potente: transformar un residuo en una nueva materia prima y encontrar en aquello que se descarta una posibilidad para crear.

Así, los materiales desarrollados por Bioeleven buscan convertirse en alternativas sostenibles frente a otros materiales de alto impacto ambiental, pero también contar una historia vinculada con el lugar donde fueron creados.

Porque detrás de cada material también puede existir una identidad. En este caso, la identidad de un territorio como Mendoza y de una industria tan representativa como la vitivinícola se incorporan a una propuesta que une diseño argentino, innovación y una mirada diferente sobre los recursos.

Este camino de exploración y desarrollo fue reconocido recientemente con el Sello de Buen Diseño Argentino, una distinción que pone en valor justamente el diseño y la innovación detrás de sus materiales.

Bioeleven propone, de esta manera, mirar los descartes desde otro lugar: descubrir que aquello que parecía no tener una segunda oportunidad puede convertirse en el comienzo de algo nuevo.

Una historia que nace en Mendoza y que demuestra cómo el diseño también puede ser una herramienta para imaginar nuevas formas de producir, crear y relacionarnos con los materiales que nos rodean.

Bioeleven

www.bioeleven.com.ar

Intagram: @bioeleven.ar

LinkedIn: Bioeleven| biomateriales circulares

Whatsapp: 2634694045

Acerca de sus fundadoras:

Analía Funes Peleitay: co-fundadora y ceo de Bioeleven. Lic. En diseño, especializada en textiles.

Gabriela Negri: co-fundadora y coo de Bioeleven. Diseñadora industrial. Mgtr.en I+D.