Pietra: un negocio familiar que se convirtió en una marca con identidad propia

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Cuéntennos qué significó para ustedes crecer en Chivilcoy y expandirse hoy hacia Buenos Aires

Nuestro papá abrió el primer local de Pietra en Chivilcoy en 2009. Ahí construimos nuestra base, ya que los clientes de Chivilcoy fueron quienes nos dieron la confianza para soñar en grande.

En 2012 los tres hermanos mayores nos hicimos cargo del negocio. Cuando nos mudamos a Buenos Aires para estudiar, empezamos a trabajar desde el mismo cuarto donde vivíamos, hasta abrir nuestra primera oficina. Hoy, casi diez años después, seguimos en Capital Federal, además del local original de Chivilcoy y nuestra tienda online.

¿Cómo es para ustedes trabajar en familia, entre hermanos?

Trabajar entre hermanos no siempre es fácil, pero es lo que más nos define. Tenemos tareas diferenciadas, pero el mejor momento de Pietra pasa cuando nos juntamos los tres: ahí se potencian las ideas y salen las mejores decisiones. Esa energía es la que hoy nos empuja a seguir creciendo: abrir más locales en Buenos Aires y, más adelante, en otras ciudades del interior del país. Detrás de cada decisión hay una hermandad real que viene de mucho antes que el negocio, y que es lo que sostiene todo esto en el tiempo.

¿Quó ofrecen a través de Pietra?

Trabajamos joyería en plata 925: piezas propias y colecciones que curamos una por una, cuidando diseño y calidad en cada elección. Nos importa que sean piezas para toda la vida, que acompañen a la persona en distintos momentos y puedan dejar ese momento plasmado para siempre.

¿Qué los diferencia en el rubro?

Nos eligen por el diseño y la calidad de nuestras piezas, pero lo que de verdad nos define pasa cuando alguien entra al local o nos escribe. En ese momento no pensamos primero en la venta: pensamos en la persona, en qué necesita, en acompañarla a encontrar lo que realmente busca. Llevamos más de 15 años y aprendimos que la relación no termina cuando alguien se lleva la pieza: seguimos ahí después, acordándonos de cada cliente, de lo que eligió y por qué. No es algo que decimos: es lo que hacemos todos los días.

¿Qué representa una pieza de Pietra para quien la usa?

Nos gusta pensar que cada joya de Pietra guarda un momento: un cumpleaños, un logro, un "porque sí, me lo merezco". Queremos que quien la usa sienta que lleva puesta una parte de su historia, y que sepa que siempre va a poder volver a Pietra para que siga acompañándola.

Pietra

www.joyeriapietra.com.ar

Whatsapp: 11-32439723

[email protected]

Instagram: joyeriapietra

Libertad 434 primer piso OF 11 y 12 CABA

Av. Ceballos 89, Chivilcoy, Buenos Aires