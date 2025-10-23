Dual Concept Store: Curaduría ética de productos estéticos

CONTENT LIKE

¿Cómo fueron los inicios de Dual Concept Store?

Dual nació de una idea concebida en 2016 y retomada años después, impulsada por reflexiones surgidas tanto en mi trayectoria profesional dentro de la industria de la moda como en mi tesis de maestría.

Mi experiencia me permitió ver su dualidad: la creatividad y libertad que lo caracterizan, pero también las desigualdades y el impacto social y ambiental que lo atraviesan (talleres precarizados, salarios bajos, jerarquías rígidas, ritmos frenéticos y talles pensados para economizar más que para incluir). Durante la maestría, desde el diálogo entre la Sociología, la Filosofía y la Antropología, comprendí el vestir como una práctica corporal y social que construye identidades, cuerpos y géneros, en constante negociación con las normas cotidianas. Estas problematizaciones me llevaron a cuestionar mi rol dentro del sistema y surgió la necesidad de actuar.

¿Y fue entonces que nació este emprendimiento?

En un principio pensé en crear una marca de indumentaria, pero al reconocer que ya existían varias propuestas con valores similares, el proyecto evolucionó hacia una Concept Store. Esta modalidad me permitió reunir distintas marcas con una visión común, visibilizando no solo sus productos sino también los valores de las personas detrás. De esta forma, no solo estaría aportando a la comunidad, sino que compartiría mis principios con personas en la misma búsqueda, entendiendo que el cambio sistémico necesita referentes prácticos, no solo discursos.

¿Qué es Dual Concept Store? Contanos para quienes no conocen la propuesta, que es muy interesante…

Dual es más que una tienda de concepto, es una declaración de principios que une la reflexión filosófica con la articulación entre ética y estética. Inspirada en el dualismo, concepción que sostiene la coexistencia armónica de opuestos contrastantes, como tradición e innovación, simplicidad y profundidad, estética y funcionalidad, esta visión define la naturaleza del proyecto.

El espacio reúne más de 30 marcas de diseño (indumentaria, accesorios, arte y objetos, entre otros) seleccionadas bajo una mirada ética y consciente. Esto quiere decir que cada elección responde, no solo a una estética, sino también a un estilo de vida que prioriza la armonía y la sostenibilidad en cada detalle y que celebra los valores humanos promoviendo inclusividad en cuerpos, géneros y edades, utilizando materiales nobles y sustentables, y priorizando lo hecho a mano y la producción honesta.

¿Cuál es el diferencial de Dual?

A diferencia de otros Concepts, donde el denominador común de las marcas suele ser solo la estética, Dual íntegra ética y estética mediante una “curaduría ética de productos estéticos”, un proceso que combina la sensibilidad visual con el compromiso ético y que garantiza que cada producto seleccionado refleje coherencia visual, valores humanos y prácticas responsables. Para ello cada marca pasa por una investigación donde se analiza su manifiesto, métodos de trabajo, trazabilidad de materiales, inclusión de cuerpos, géneros y edades, impacto ambiental y condiciones laborales y a su vez, se evalúa la coherencia formal, la originalidad y la narrativa estética del proyecto.

Además la decisión de ubicarnos en Floresta, aunque puede considerarse no comercial, corresponde con nuestra búsqueda de querer descentralizar el diseño de los barrios típicos, como Palermo, y querer llevarlo a los barrios más periféricos de la ciudad, con el fin de acercar el diseño a nuevos públicos, conectando a diseñadores emergentes y establecidos con otros barrios y viceversa.

De esta manera, Dual busca transformar la industria del diseño en un espacio más humano, consciente y accesible, tendiendo un puente entre ética y estética, y construyendo comunidad junto a quienes comparten esta visión.

Dual Concept Store

Instagram: @dual_conceptstore

Avenida Directorio 3801, CABA