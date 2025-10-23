Hecho con Amor: de una idea en casa a vestir maestras en todo el país

¿Cómo nace este emprendimiento?
Hace algunos años decidí transformar una necesidad en una oportunidad. Como muchos emprendimientos argentinos, Guardapolvos Hecho con Amor nació en casa, con una máquina de coser, mucha pasión y el deseo de crear algo que representara más que una prenda: quería transmitir cuidado, identidad y orgullo a quienes visten nuestros guardapolvos todos los días: las docentes.
Todo comenzó cuando decidí confeccionar mi propio delantal para usar en el jardín maternal donde trabajaba doble jornada. Cuando llegue al jardín mis compañeras lo vieron y comenzaron a pedir que confeccionara para ellas también, y así, sin darme cuenta nacía esta pasión poco a poco.
¿Qué significó para vos emprender desde cero?
No tenía lugar ni logística, vivía en un monoambiente y cortaba las telas en el piso, pero eso nunca me detuvo, porque desde el principio tuve claro que no se trataba solo de vender. Quería que cada guardapolvo sea especial, pensado con detalles que hagan sentir bien a quien lo usa. No fue fácil pero me animé y tomé la decisión de dejar mi trabajo para dedicarme a este gran sueño… realmente estaba enamorada de lo que hacía, y quería transmitir ese amor. Cree una cuenta en Facebook, luego en Instagram y más adelante en TikTok. Este crecimiento tardó 6 años, de riesgos, de incertidumbre, de no vender nada… pero cada paso sabía que valía la pena.
¿Cuándo te diste cuenta de que el emprendimiento podía convertirse en algo grande?
A medida que las primeras clientas nos elegían, empezamos a crecer con el boca en boca y las redes sociales, especialmente Instagram, que se volvió nuestra gran vidriera.
Hoy producimos y distribuimos guardapolvos en toda la Argentina, incorporamos revendedoras, mujeres empoderadas que ponen el mismo amor en cada rincón del país. Trabajamos con talleres que ponen dedicación en cada prenda. Nuestra comunidad de docentes se convirtió en parte fundamental del proyecto: ellas no solo usan nuestros productos, también nos inspiran a seguir innovando.
En tu entusiasmo se ven reflejados tu dedicación y amor por lo que hacés…
En este camino aprendí que emprender es mucho más que tener una buena idea: es levantarse cada día con compromiso, adaptarse, enamorarse del proyecto, aprender de los errores y creer profundamente en el propósito que te mueve.
A futuro, soñamos con llevar Hecho con Amor a cada rincón de Argentina y seguir creciendo como una marca que no solo viste, sino que acompaña día a día a las docentes y su hermosa vocación.
WhatsApp: 1139319341
Instagram: @guardapolvos_hecho.con.amor
Facebook: guardapolvos de diseño Hecho Con amor
Tik tok: @hecho.con.amor47