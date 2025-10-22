Acompañar en el desarrollo personal

CONTENT LIKE

¿Cómo te decidiste y comenzaste con tu actividad?

En 2001 descubrí la carrera de Counseling, y desde entonces se transformó en mi verdadera pasión. La estudié con profundo placer y compromiso, y en 2003 me recibí como Counselor y Operadora en Adicciones.

Contales, a quienes no lo saben, de qué se trata concretamente

El Counseling es un proceso de acompañamiento que permite a las personas conocerse mejor, explorar sus emociones y desarrollar herramientas para tomar decisiones conscientes en su vida.

¿Cómo continuaste?

Más adelante, me especialicé en Adolescencia, trabajando tanto en consultorio como en comunidades terapéuticas. La vida me llevó por otros caminos, aunque nunca dejé de formarme. Durante esos años realicé mi formación como Terapeuta Holística y Floral, ampliando mi mirada sobre el acompañamiento humano.

Las terapias holísticas buscan abordar al ser humano de manera integral, considerando mente, cuerpo y espíritu, para promover equilibrio, bienestar y desarrollo personal.

En 2020 volví plenamente a la atención, esta vez virtual, mientras cursaba mi especialización en Sexualidad y Género, confirmando que este era mi camino. En paralelo, comencé a ofrecer talleres grupales enfocados en autoestima, amor propio, abundancia y autoconocimiento, ayudando a cada persona a aceptarse, transformarse y conectar con su propio poder interior.

¿Cómo pueden tener una entrevista con vos quienes quieran saber más y recibir tu orientación y/o acompañamiento?

Hoy atiendo en mi consultorio en Don Torcuato y también de manera virtual, brindando sesiones de Counseling desde una mirada integrativa. Además, realizo limpiezas energéticas y armonizaciones para personas y espacios, y preparo Flores de Bach, esencias florales que ayudan a equilibrar emociones y promover bienestar y autoconocimiento.

¿Además tenés un emprendimiento de productos naturales?

Sí, paralelamente, desarrollo emprendimientos de productos holísticos y blends de té terapéuticos, elaborados con intención y desde una visión sanadora.

¿Qué es lo más importante para vos, respecto a tu actividad?

Mi propósito es seguir acompañando a las personas en su desarrollo personal, brindando un espacio seguro, empático y sin juicios, donde puedan conocerse mejor y vivir con plenitud. Acompañar desde una mirada holística e integrativa marca la diferencia, porque no somos solo mente, cuerpo o alma: somos un todo.

Ser ese espacio de escucha es, para mí, un honor desde el alma. Si tuviera que empezar de nuevo, haría exactamente el mismo camino, porque cada paso fue perfecto para llegar a ser quien soy hoy y hacer lo que amo con gratitud.

Vale Auletta | Counselor y Terapeuta Holística

+54 9 11 3195-9534

Instagram: @valeauletta.terapeuta | @vat_holistica | @inti.hierbas