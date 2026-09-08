Dulce Makoto: de un hobby en la cocina a una marca de pastelería con identidad propia

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La historia de Dulce Makoto comenzó después de que Natalia Olivero, su creadora y pastelera, terminara el secundario, en un momento de búsqueda laboral y personal. Sin embargo, su vínculo con la cocina venía desde mucho antes: desde chica acompañaba a su mamá mientras cocinaba, miraba programas gastronómicos y guardaba recetas para luego replicarlas.

Durante la adolescencia, las tortas y los postres se transformaron en un cable a tierra y los cumpleaños, en una oportunidad para crear. Allí también quedó presente una enseñanza de su abuela: independientemente de las circunstancias, en cada cumpleaños debía haber al menos una torta para soplar las velitas.

Ante la dificultad para encontrar trabajo surgió una idea inicialmente transitoria: comenzar a vender tortas. Nueve años después, aquel hobby se convirtió en una profesión y una forma de vida.

Una pastelería cercana, creativa y artesanal

Dulce Makoto busca construir una identidad cálida, familiar, creativa y profesional, donde el producto sea parte de una experiencia que comienza desde el momento del encargo y continúa hasta la entrega.

La dedicación y la personalidad de cada propuesta son parte de su diferencial. La marca busca adaptarse a distintos momentos y necesidades, desde cumpleaños en casa y fiestas de 15 hasta eventos empresariales y cafeterías, manteniendo siempre la cercanía y el espíritu artesanal.

Un crecimiento construido paso a paso

El recorrido también atravesó momentos difíciles. Al año de comenzar, una inversión destinada a una propuesta para el Día de la Madre no obtuvo ventas y significó la pérdida de sus ahorros. Durante seis meses, Natalia se alejó de la pastelería hasta que un nuevo pedido —una mesa dulce completa— la impulsó a intentarlo otra vez.

Desde 2018, el proyecto continuó creciendo. La panadería durante 2020 marcó un nuevo impulso, permitiendo recuperar inversiones, incorporar equipamiento y trabajar en la imagen de la marca. Con el tiempo llegaron salones, cafeterías, empresas, eventos, colaboraciones y clientes que continúan eligiendo sus productos.

Los próximos sueños de Dulce Makoto

El objetivo es seguir profesionalizando el proyecto sin perder su esencia. Entre los próximos pasos aparece el sueño de tener un local a la calle, que combine pastelería con un espacio para eventos y clases.

A futuro, la visión se amplía todavía más: continuar llegando a nuevos espacios y oportunidades y, algún día, llevar la pasión por la cocina a un programa de televisión.

Datos de contacto

Celular:1125440158

Instagram: @dulcemakoto