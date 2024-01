CREDITO CARAS

Erica Clark, ¿cómo fueron los inicios de la Escuela?

EC Language Solutions es un proyecto que siempre tuve en mi mente ya que, desde el comienzo de mi carrera profesional, siempre me motivó la idea de crear mi propio espacio de trabajo. No obstante, no fue hasta febrero del 2020 que me aventuré a darle forma a mi Escuela Virtual del idioma inglés con el fin de formar un espacio donde la educación se centre en la persona que aprende y se ofrezcan proyectos académicos innovadores y de calidad.

¿Cuáles son los servicios que brindan a sus alumnos?

EC Language Solutions cuenta con dos departamentos: enseñanza de inglés y traducciones. El primero brinda cursos de inglés general, inglés con fines específicos y exámenes internacionales. El segundo realiza traducciones inglés - español y español - inglés. Nuestro lema es “clases de inglés diseñadas especialmente para vos” lo que significa que se diseña el plan académico de trabajo en base a lo que el alumno necesita. Cada clase es un espacio único de trabajo donde el alumno no cursa con otros pares sino que goza de la atención plena del docente.

¿Cómo proyectas a la Escuela en el mediano plazo?

EC Language Solutions tiene un potencial de crecimiento que se ha visto sostenido en el tiempo, ya que pasamos de tener alumnos solamente en Rosario (donde reside el staff) a llegar a otras provincias de la Argentina, y a países del exterior como Brasil y España. Tengo la convicción que este crecimiento sostenido en el tiempo seguirá su curva ascendente en cuanto a nuestra matrícula como así también a la captación de alumnos pertenecientes a nuevos territorios tanto nacionales como internacionales.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

En EC Language Solutions trabajamos desde los requerimientos puntuales de nuestros alumnos quienes son, ante todo, personas que realmente nos importan. No son clientes que pagan por un servicio. Esa empatía nos permite forjar lazos sinceros que perduran en el tiempo.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Volvería a dar los mismos pasos porque aún aquellas sendas que me han llevado a un destino equivocado me han dejado una enseñanza que se marca a fuego en el camino de la experiencia y el emprendedurismo.

Datos de contacto:

Web: www.eclanguagesolutions.negocio.site

Instagram: @eclanguagesolutions

Facebook: EC Language Solutions

Teléfono: +54 9 341 6052414