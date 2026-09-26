El "viaje de chicas" de Agustina Cherri y su hija, Muna Pauls, en Nueva York: bailes, pizza y lugar para promocionar su negocio

Nueva York funciona siempre como el destino perfecto para las escapadas y el tiempo compartido entre padres e hijos. En esta ocasión, Agustina Cherri y su hija Muna Pauls armaron las valijas y viajaron a Estados Unidos para disfrutar de unos días juntas. Lejos de las obligaciones de Buenos Aires, ambas recorrieron las calles neoyorquinas, compartieron comidas y subieron fotos y videos a las redes sociales bajo el lema "viaje de chicas".

Agustina Cherri y Muna Pauls en Nueva York

Agustina Cherri y Muna Pauls: Risas, bailes en la vereda y ritmo urbano

La estadía de Agustina Cherri y Muna Pauls en la Gran Manzana incluyó paseos nocturnos por Times Square, donde aprovechan para divertirse con pasos de baile improvisados en la vereda. Entre luces de neón y taxis amarillos, madre e hija mostraron una gran sintonía. Las publicaciones reflejaron la frescura de Muna y la buena onda de Agustina, quienes caminaron sin apuro y sumaron postales en blanco y negro que capturaron el espíritu de la ciudad.

Agustina Cherri y Muna Pauls en Nueva York, fotos en color y blanco y negro

Este viaje llegó justo después de una etapa de gran movimiento para Muna Pauls, quien estuvo instalada en Miami grabando material para su nuevo disco. Tras el estudio y el trabajo intenso, la joven descansó junto a su mamá. Entre los momentos más relajados se destacaron una tarde al aire libre en Central Park y una cena informal tiradas en el piso del hotel, compartiendo una pizza gigante en caja.

Agustina Cherri y Muna Pauls degustaron una gran pizza

Estilo urbano by Agustina Cherri y Muna Pauls: camperas de cuerina y comodidad

Para caminar durante horas por Manhattan, ambas eligieron prendas cómodas y cancheras. En los recorridos nocturnos, Muna lució una campera de cuerina oversized con solapas anchas, una remera básica blanca y jeans relajados.

Por su parte, la actriz eligió un chaleco marrón chocolate de textura suave, un suéter claro en tonos pasteles y pantalones amplios de jean. El calzado todoterreno, como botas texanas, completó un estilo práctico para recorrer tanto la ciudad como los espacios verdes.

Visibilidad comercial en medio del viaje por Agustina Cherri

Aprovechando el alcance de sus cuentas en las redes sociales, Agustina Cherri también le dio lugar a su faceta empresarial durante la escapada. En medio de los paseos por Central Park, la actriz incluyó una foto de Mundiá, su marca de productos de cuidado de la piel y belleza.

Agustina Cherri y Muna Pauls siempre con altos looks

Con los rascacielos de fondo, el envase del producto se sumó a las imágenes del viaje con naturalidad. Así, la aventura de Agustina Cherri y su hija cumplió un doble objetivo: afianzar el vínculo personal tras las grabaciones y potenciar su emprendimiento comercial.