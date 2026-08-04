El Nuevo Paradigma: De la Obligación a la Trascendencia

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Vivimos inmersos en la cultura del rendimiento, un sistema invisible donde nuestro valor humano parece medirse por la cantidad de tareas que vamos tachando de la agenda. Nos hemos acostumbrado a operar como seres únicamente funcionales: piezas impecables de un engranaje colectivo que responden sin descanso a la inercia de la prisa. Cumplimos, rendimos y resolvemos. Sin embargo, en el fondo de ese automatismo exhaustivo, suele emerger una pregunta sutil pero incisiva: ¿para qué hacemos todo lo que hacemos?

El coaching ontológico nos invita a hacer una pausa para observar la trama de nuestra existencia desde una perspectiva mucho más profunda. Nos recuerda que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la genera. Cada vez que repetimos en automático el agotador "tengo que", cedemos nuestro poder personal y nos posicionamos como meros ejecutores de demandas ajenas. El verdadero salto evolutivo no consiste en optimizar el tiempo para hacer más, sino en habitar un observador diferente: pasar de la simple operatividad a la esencialidad.

Dar el paso hacia lo esencial exige transformar de raíz la relación con nuestra voluntad. Al cambiar la rigidez del deber por la soberanía del "elijo", la acción cotidiana deja de ser una pesada carga para convertirse en un acto de diseño consciente. Ya no buscamos encajar o responder a expectativas externas; buscamos alinear cada decisión con nuestro propósito más elevado.

Desde esta comprensión, la vida cotidiana se transforma en una oportunidad constante de trascendencia. Trascender no es una meta lejana reservada para los libros de historia, sino una postura ética y relacional en el presente. Se trata, en definitiva, de dejar una huella auténtica en esos seres que son tocados por nuestra esencia, y créeme que en este último tiempo lo entendí con la partida física de mi amiga. No impactamos en los demás desde nuestras máscaras de efectividad ni desde nuestras métricas de éxito, sino desde la calidad de nuestra presencia, la coherencia de nuestros actos y la calidez de nuestra escucha.

La urgencia de lo cotidiano y la vorágine del día a día siempre reclaman nuestra atención absoluta. Pero mientras la inmanencia nos atrapa en la ansiedad del cronómetro, lo trascendente nos devuelve la serenidad. La paz verdadera no aparece cuando resolvemos todos los pendientes, sino cuando elegimos atender lo inmediato sin perder la mirada de lo fundamental.

Como nos enseñó mi recordada amiga Daiana Sardiña cada vez que se iba de viaje: «¡Yo vine acá de vacaciones, no vine a hacer otra cosa!». Ella comprendió antes que nadie lo esencial. Por eso, la invitación hoy es a eso: a vivir, a elegir la presencia y a disfrutar de este viaje. No te distraigas.

En tu memoria querida amiga…

Noelia Pons Coach Ontológico y Facilitadora Profesional

Especialista en pensamiento complejo.

Cel: 2923-523296

IG: casa.alma.9