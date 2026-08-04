¿La carta natal revela quién sos… o quién podrías llegar a ser?

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¿La carta natal define quién es una persona?

No. La carta natal no es una sentencia ni una etiqueta. Es un mapa de potencialidades, talentos y desafíos. Muestra con qué herramientas nacemos, pero no cómo vamos a utilizarlas. Eso depende de nuestras decisiones y del nivel de conciencia con el que atravesemos la vida.

Entonces, ¿existe el libre albedrío?

Sí. La astrología describe tendencias, no destinos inevitables. Dos personas con una configuración similar pueden vivirla de maneras completamente distintas. La diferencia no está en la carta, sino en cómo cada uno responde a ella.

¿Por qué dos personas del mismo signo pueden ser tan diferentes?

Porque el signo solar es solo una parte de la carta. También influyen el ascendente, la Luna, las casas y los aspectos entre los planetas. La identidad astrológica es mucho más compleja que el signo con el que solemos identificarnos.

¿La carta también muestra nuestras dificultades?

Sí, pero no como un castigo. Las tensiones de una carta suelen señalar los aprendizajes más importantes de la vida. Muchas veces, aquello que más nos cuesta es justamente lo que tiene mayor capacidad de transformarnos.

Si tuvieras que resumir qué es una carta natal, ¿cómo la definirías?

Diría que es el mapa del viaje, no el destino. Nos ayuda a comprender quiénes somos, qué venimos a desarrollar y cuáles son los recursos con los que contamos. La astrología no dice quién vas a ser: te invita a descubrir quién podés llegar a ser.

Soledad Magro

Psicoastróloga

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