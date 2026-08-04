Todo cambio comienza con una conversación

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Durante muchos años creímos que los mejores resultados dependían del conocimiento técnico, de los procesos o de incorporar nuevas tecnologías. Hoy sigo pensando que todo eso es importante, pero no alcanza. Hay equipos con muchísimo talento que no logran avanzar porque les cuesta escucharse, generar confianza o animarse a tener las conversaciones que realmente importan.

Por eso considero que el mayor diferencial de una organización está en la calidad de las conversaciones que sostienen sus líderes y sus equipos.

Desde el coaching organizacional acompañamos ese desarrollo entrenando competencias que generan impacto: aprender a escuchar antes de decidir, hacer preguntas que abran nuevas posibilidades, promover la autonomía de sus colaboradores, desarrollar el talento de las personas, facilitar la colaboración entre áreas y gestionar las emociones sin perder de vista los resultados.

Lo más valioso del coaching es que no llega para decirle a nadie qué hacer. Invita a detenerse, observar la realidad desde otra perspectiva y descubrir nuevas formas de actuar. Cuando una persona cambia su manera de observar una situación, también cambian las decisiones que toma y las conversaciones que elige tener.

En ese proceso, las metodologías experienciales ocupan un lugar cada vez más relevante. En mis espacios suelo comprobar cómo una imagen, una metáfora o una pregunta oportuna logran abrir conversaciones que difícilmente aparecerían en una reunión tradicional. Las defensas bajan, la creatividad se activa y las personas comienzan a conectar desde un lugar mucho más genuino.

Estoy convencida de que las organizaciones del futuro no competirán solo por innovación o tecnología. Su verdadera ventaja estará en la capacidad de sus líderes para generar confianza, inspirar compromiso y construir equipos que aprendan, colaboren y evolucionen juntos.

Porque antes de cada gran resultado hubo una conversación. Y cuando esa conversación logra transformar la manera en que las personas se relacionan entre sí y con los desafíos, el cambio deja de ser una meta para convertirse en una nueva forma de trabajar.

Mónica N. Salvaneschi I Business Trainer Points of You

Coach Ejecutivo, de Equipos y Master Coach Ikigai

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