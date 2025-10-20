Desde el 28 de septiembre, Morena Rial se encuentra detenida, imputada por robo agravado por efracción y escalamiento, un delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión. La joven contaba con el beneficio de la excarcelación, desde febrero pasado, pero al incumplir con las medidas establecidas por la Justicia se procedió a su detención.

A poco de cumplirse un mes de su traslado a la Unidad 51 de Magdalena, el presente de Morena Rial no es el especulado por su equipo de defensa que pidió la prisión domiciliaria y aún no le fue otorgado. En esta espera, la joven pasó el Día de la Madre alejada de su bebé y esta situación empeoró su estado anímico, y presuntamente psicológico.

El cambio de estrategia para cambiar la situación judicial de Morena Rial

La situación judicial de Morena Rial da que hablar desde febrero pasado, cuando fue detenida luego de una investigación que la colocó como miembro de una banda delictiva, que realizaba robos a propiedades. La joven se enfrenta a una pena que puede extenderse hasta diez años de prisión, pero a la espera del juicio que determinará la absolución o condena, había conseguido la excarcelación.

Pero su espera en libertad terminó luego de que la Justicia determinara el incumplimiento de las medidas establecidas, como acceder a un tratamiento psicológico y tener un trabajo, entre otros. Ahora, la hija de Jorge Rial se encuentra en un establecimiento penitenciario, cuestión que, de acuerdo con sus abogados, Martin Leiro y Alejandro Cipolla, impacta negativamente en su diagnóstico de depresión y ciertos trastornos de personalidad, por el que actualmente recibe tratamiento. Por lo pronto, se encuentra aislada del resto de las presidiarias para resguardar su integridad.

En este contexto, el pedido de los letrados fue acceder a la prisión domiciliaria, por lo que presentaron lo requerido ante la Justicia y Morena se instalaría en una vivienda ubicada en San Justo, la Matanza, junto a una amiga. No obstante, los plazos se extienden y aún se encuentra en prisión. Por lo que atravesó dos complicados momentos como fueron el cumpleaños de su hijo Amadeo y el Día de la Madre lejos del pequeño, lo que habría impactado fuertemente en su salud mental.

Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (eltrece) reveló que ante este escenario, Cipolla pensó en una alternativa y prepara un nuevo documento para presentar si no hay rápida respuesta respecto a la prisión domiciliaria. "Ellos esperan que se resuelva esta semana, pero de no ser así, van a pedir un cambio de penal porque ella no puede seguir así. El domingo la vieron muy muy bajoneada", reveló.

Y agregó: "Recibió pocas visitas. Su amiga fue el domingo y después puede realizar una sola llamada por día. Esto es algo que la pone mal y por eso Cipolla quiere que se resuelva de alguna manera". Por este motivo, la defensa de Morena Rial cambiaría de estrategia debido al cuadro que atraviesa su clienta. Por el momento, siguen sin respuestas por parte de la Justicia.