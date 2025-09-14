En busca de la mejor versión de cada uno desde la Astrología Humanista

CONTENT LIKE

¿Cómo empezaste con tu actividad?

Comencé estudiando, Psicología y luego Psicología Social, pero sentí que aun faltaba algo. Esa búsqueda me llevó al mundo holístico. Primero fue el Reiki, la Descodificación biológica, y seguí con distintas terapias, hasta que llegué a la Astrología. Fue así que entendí que todo pasaba por ahí. Más tarde sumé el estudio de Coach ontológico y holístico, y eso me dio la posibilidad de alcanzar una comunicación mucho más clara y amorosa.

Concretamente: ¿cuáles son los servicios que brindás?

A través de la lectura de la carta natal, acompaño a las personas a descubrir su sistema energético y psicológico. Vemos cuáles son los talentos, bloqueos y potenciales, que muchas veces permanecen ocultos. No es magia, es autoconocimiento, es despertar... También ofrezco seguimientos personalizados, Revolución Solar, una guía para cada año de vida, y Sinastrías, para comprender los vínculos en profundidad.

¿Cuál es tu diferencial?

Fundamentalmente, la integración de todos mis conocimientos. Esto es lo que me permite abordar al ser humano en toda su complejidad: mente, cuerpo, emociones y sistema energético. De esta manera, cada consulta se convierte en una experiencia transformadora y práctica, que no queda solo en lo teórico, sino que te impulsa a generar cambios reales en la vida.

¿Qué planes tenés para concretar a mediano plazo?

Me proyecto consolidando un espacio de acompañamiento donde cada vez más personas puedan acceder a mi propuesta como herramienta de autoconocimiento y transformación real.

Sueño con que la Astrología deje de ser algo lejano y se convierta en una brújula cotidiana, que nos guíe con claridad en la vida y nos ayude a cultivar amor propio.

Porque, al final del camino, las respuestas no están en mí: ya habitan en cada uno, y mi tarea es acompañar en ese despertar, para que sean descubiertas, las incorporen y las vivan con claridad, amor y respeto hacia uno mismo. “Lo que buscamos afuera, ya vive dentro de nosotros, descubrirlo es abrazar nuestra propia vida”, según Carl Jung.

Algo que quieras destacar del camino que recorriste.

Uno de los momentos más significativos de mis comienzos fue la etapa en la que realicé mucho servicio en instituciones y hospitales. Allí, de manera gratuita, entregaba todo lo que sabía y lo que era, con el único propósito de contribuir a una mejor calidad de vida de quienes más necesitaban apoyo. Esa experiencia me confirmó que el camino elegido tenía un sentido profundo y humano.

¿Hay “una clave” para vivir y sentirse mejor?

Brindarse desde un lugar auténtico y cercano. Cuando uno se anima a mostrarse tal cual es, el mundo responde, y la vida empieza a abrir puertas que nunca imaginamos.

Atrevernos a ser nuestra mejor versión.

Karina Gitto

Contacto: 1125191973

Mail: [email protected]

IG: @karinagitto