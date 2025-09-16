Blescca, el resultado de un sueño que recién empieza

CONTENT LIKE

Contanos un poco acerca de vos María Julieta…

Desde muy chica tuve un amor especial por la moda. Me fascinaba descubrir los textiles, los colores, las texturas, los detalles de cada prenda, su creación y su origen. Con el tiempo, esa pasión se fue expandiendo y me llevó a explorar y trabajar en distintas ramas de la moda. Y sí, a todas, las volvería a elegir.

Hoy, después de 8 años, soy técnica y licenciada en diseño de indumentaria, asesora de imagen, estilista, productora de moda y visual merchandiser.

Sin embargo, el sueño pendiente siempre estuvo: tener mi propia marca.

¿Cómo nació Blescca?

Blescca nació de un deseo personal: reflejar mi estilo, mi forma de vestir y transmitirlo día a día a través de las prendas. La idea siempre fue clara: tener básicos que se conviertan en aliados de todos los días, que a simple vista parezcan cortes simples, pero que digan mucho.

Para mí, lo más importante está en los detalles sutiles, en las líneas limpias y en los colores que transmiten calma. Quise llevar esa visión a una marca que comunicara naturalidad, sofisticación y serenidad.

¿Cuál es el concepto que define a la marca?

La esencia de Blescca está en lo minimalista, femenino y clásico. Mantengo siempre una paleta de colores neutra, con prendas básicas y otras con pequeños detalles que las hacen especiales.

Busco que cada pieza sea versátil: que acompañe a una mujer tanto en su día a día, combinada con zapatillas, como en momentos especiales, con unos stilettos, siempre con un aire de elegancia sutil.

¿Cómo es la colección actual?

La nueva colección de verano de Blescca está inspirada en la frescura y la elegancia que trasciende el verano, en la luz suave del amanecer y la serenidad de los días cálidos.

Protagonizan la cápsula de lino, la sastrería en tonos claros: blazers livianos, pantalones amplios y camisas que revalorizan lo simple, siempre con un aire delicado. La colección se expande hacia texturas más artesanales con tejidos a crochet, que evocan un espíritu veraniego, relajado y femenino. El broderie y los detalles como volados o frunces sutiles aportan romanticismo y frescura.

Para cerrar, definí a Blescca en pocas palabras…

Blescca es un universo de elegancia y minimalismo para mujeres que valoran la simplicidad y la sofisticación, que aman las prendas clásicas que se combinan entre sí.

Blescca

Instagram: @blescca.oficial / founder @julietapasciucco

Sitio web: www.blescca.com.ar

Contacto: +5493513836691