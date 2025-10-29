Entre estrellas Michelin y bodegas: la gastronomía mendocina, protagonista en las experiencias de Bus Vitivinícola

CONTENT LIKE

En un escenario enogastronómico que ha posicionado a Mendoza entre los destinos más destacados del mundo, la empresa Bus Vitivinícola reúne en su propuesta almuerzos y cenas en los restaurantes más destacados de la provincia. Estas experiencias culinarias acercan la diversidad y el nivel de esta cocina a paladares curiosos y amantes del buen vivir, con distintas opciones personalizadas para disfrutar de la mesa mendocina en diferentes estilos y contextos.

Esta oferta completa de opciones gourmet forma parte de los servicios de la compañía. “Con 12 años de trayectoria y confiabilidad, Bus Vitivinícola continúa evolucionando para ofrecer seis formas distintas de vivir Mendoza”, señaló Claudia Yanzon, directora y propietaria. “Nuestra propuesta incluye servicios personalizados Tailor Made, salidas especiales del calendario anual del vino, contrataciones de traslados, excursiones y aventura, el tour cervecero Mendoza Beer Bus y nuestros clásicos recorridos diarios en el Bus Vitivinícola por los Caminos del Vino. Dentro del servicio Tailor Made, los almuerzos y cenas con traslados a medida permiten disfrutar en su máxima expresión la gastronomía local armonizada con vinos premiados”.

Este servicio cobra especial relevancia dado el estatus de Mendoza como polo de excelencia. La provincia es miembro de la red Great Wine Capitals desde 2005, y sus bodegas participan cada año en los premios Best Of Wine Tourism, obteniendo oros mundiales en distintas categorías, incluyendo “Restaurantes”. Además, fue nombrada "Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica" en 2023 y reafirmó su identidad culinaria en 2025 con el Premio Excelencias y los Best Chef Awards, entre otros reconocimientos.



El liderazgo de Mendoza queda patente en la Guía Michelin: incorporada a su selecto grupo de destinos en 2023, continuó en 2025 su protagonismo con 6 restaurantes con una estrella: Zonda Cocina de Paisaje, Brindillas, Azafrán, Casa Vigil, Angélica Cocina Maestra y Riccitelli Bistró. Además, 5 cuentan con Estrella Verde por su compromiso sustentable: Casa Vigil, Angélica Cocina Maestra, Zonda Cocina de Paisaje, Riccitelli Bistró y Osadía de Crear. La provincia suma también 18 restaurantes recomendados.

Bus Vitivinícola te conecta con estos templos del sabor y con una amplia selección de experiencias enogastronómicas que reflejan lo mejor de Mendoza. La firma reafirma su papel como referente del turismo nacional, aportando valor y proyección a un destino reconocido en el mundo por su calidad, sus vinos, su hospitalidad, sus sabores auténticos y sus paisajes.

Contacto y reservas:

Web: www.busvitivinicola.com WhatsApp: +54 9 261 263-9439 Mail: [email protected]

Cata Turismo: Av. Las Heras 601, Mendoza.