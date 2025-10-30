En la playa, se disfruta. Por Eugenia Redondo

CONTENTCARAS

Todas queremos disfrutar, relajarnos, sentir el sol… pero también volver con la piel luminosa. ¡La buena noticia es que se puede! El secreto está en elegir bien qué entra (y qué no) en el neceser playero. Vayamos con menos peso y más criterio.

¿Qué productos considero importantes más allá del protector solar?

El protector solar es el rey, pero un rey necesita aliados. Uno de ellos es el antioxidante, un escudo invisible que trabaja antes del filtro solar y potencia su efecto. El sérum con vitamina C es ideal para el día, y si además contiene ácido ferúlico o resveratrol, mejor: neutraliza el estrés oxidativo del sol, la sal y el viento.

Otro infaltable es el hidratante ligero, tipo gel o loción. El calor deshidrata, y una piel sedienta se defiende produciendo más sebo. Resultado: brillo, granitos y piel agrietada. Además, la playa deja la piel sensible: un spray termal o bruma calmante es el mejor refresco del día. Para los labios, llevá siempre un bálsamo con fotoprotector solar (FPS).

Maquillaje en la playa: ¿sí o no?

Muchos productos de maquillaje no son compatibles con el agua, el sol y el viento. Entonces, en maquillaje, menos es más. ¿Querés buena cara sin esfuerzo? Elegí una BB cream o sérum con hidratación, cobertura ligera y protección solar, un rubor en crema que también sirva como labial y una máscara de pestañas a prueba de agua.

¿Qué productos nunca llevaría?

Las bases pesadas, los polvos, las paletas que se derriten y los labiales líquidos de larga duración (que duran, sí… pero secan).

La idea es cuidarte, disfrutar del sol sin miedo y volver con la piel agradecida.

Contame en redes qué productos no pueden faltar en tu bolsito de verano. Me encanta leerte y descubrir nuevas ideas que hagan más fácil (y más linda) la vida real.

Maquilladora profesional – Socióloga – Creadora UGC

@eugeredondo