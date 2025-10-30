Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Emilia Mernes: tortas florales, amigos y sin saludo ni presencia de Duki

Emilia Mernes es de las cantantes más observadas por todos los medios de comunicación y usuarios de las redes sociales. Entre conciertos internacionales hasta invitaciones a eventos de lujo, la artista demuestra su pasión fashionista y deja una marca en cada lugar que visita. El pasado 29 de octubre, cumplió sus 29 años y se rodeo de sus más cercanos. Entre flores y una gran torta, disfrutó de una noche única para ella, y sorprendió con la ausencia de Duki, tanto en Instagram como presencial.

El 29 de octubre del 2025, Emilia Mernes celebró su cumpleaños en las redes sociales y en la tranquilidad de su departamento. Sus amigos y seres queridos no dudaron en compartir las mejores fotos de ella, y dejarle los mensajes más tiernos en Instagram. Junto a ellos celebró su día especial, en la tranquilidad de su departamento y compartió los detalles con tiernas postales. Sin embargo, hubieron detalles que sorprendieron a los usuarios, y dieron de qué hablar.

Según mostró, en su departamento, invitó a sus amigos más cercanos y menos conocidos del mundo de la música. Muchos de ellos la acompañan en sus conciertos, pero se mantienen alejados de su área. En la mesada de la cocina, decorada con flores rosas y violetas, le sirvieron una torta rectángular de gran tamaño. La misma tenía muchas velas y bengalas, y estaba decorada con frutillas y diferentes frutas en el top. Alrededor, todo tipo de postres daba la posibilidad de probar gustos como el flan, panqueques o tartas.

Emilia Mernes optó por un look total black, que brindaba elegancia y sastrería a un diseño irregular y divertido. Sin embargo, a pesar de todos los detalles que enamoraron a sus seguidores, ninguno pudo dejar de notar la ausencia de Duki. El cantante no le publicó un mensaje en redes sociales, ni tampoco estuvo presente en el evento. Por el contrario, él se encontraba en España, haciendo el final de su gira. En sus historias de Instagram, agradeció a su público y no se dirigió a su novia en su día especial.

Si bien en los últimos días ellos se comentaron posteos y mostraron su amor, este detalle fue notado por todos los usuarios de las redes sociales, quienes comenzaron a dar su teoría de una posible separación de la pareja. Por el momento, ninguno de los dos cantantes se pronunciaron al respecto, y mantuvieron la distancia de siempre. Emilia Mernes pasó un cumpleaños tranquilo y amoroso, rodeado de sus amigos del alma, y con una decoración elegante y sofisticada.

