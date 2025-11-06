ERNESTA HOME GALLERY: Una marca que cuenta historias. De un local comercial a un taller de oficios.

CONTENTCARAS

De pequeña crecí en un hogar, donde muchas veces, mi casa, se convertía en un taller de expresión. Mis padres dedicados al arte, proporcionaron espacios recreativos y de aprendizaje, para mis hermanos y para mi.

Con el pasar de los años, y una vez creada la marca, entendí que mi vivencia podía trasladarse a mis espacios de trabajo.

Con la llegada de la pandemia, y la necesidad de poder conectar con el otro, me animé a experimentar con mi primer local a la calle. Transformaba una vez al mes, mi espacio comercial en un taller de oficios. Fueron varios encuentros con cerámica, bordado y acuarela.

La idea no era solo conectar con la técnica, sino vivir una experiencia distinta, con personas desconocidas pero unidas con un mismo fin, regalarse un momento de expresión y calma.

Ernesta no es solo una marca, sino un estilo de vida, diseñamos productos y experiencias que evocan emociones y nos trasladan a esos rincones donde sentimos paz.



En el 2024 tuve la suerte de coincidir con Anto, mi socia y abrir el segundo local de la marca en Resistencia, cuidad vecina a la mia. Encontramos un espacio único, este, cuenta con un patio interno de ensueños, lleno de verde y rincones con mucha calidez, lo que nos permitió continuar con este proyecto que venía desarrollado años atrás.

Ahora nuestra casita también funciona como taller, un sueño para las dos. Este año lanzamos el primer encuentro con la cerámica y resultó mejor de lo que creíamos.



Cada taller tiene su magia, aunque el material a trabajar por el momento es el mismo, nos inspiramos en las estaciones para que cada propuesta tenga su distintivo.

Nuestro desafío para el año próximo es poder conectarnos con otros oficios y seguir en la búsqueda de momentos únicos para compartir.

De encuentros que no solo nos nutran con conocimientos nuevos, sino que nos vinculen con personas que hablan nuestro mismo lenguaje.

Con amor.

Leia

Ernesta Home Gallery

BROWN 30. RESISTENCIA

@ernesta.rcia

IG OFICIAL: @ernesta.homegallery

www.ernestahomegallery.com.ar