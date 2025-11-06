Gianna Estética: “El cuidado de la piel, un ritual que trasciende la estética”

CONTENTCARAS

1. ¿Por qué es importante tener una rutina de skincare y no solo recurrir a tratamientos cuando aparece un problema?

Gianna: Porque la piel es un reflejo de nuestro bienestar general. Muchas veces buscamos soluciones rápidas cuando vemos imperfecciones, pero el verdadero secreto está en la constancia. En Gianna Estética trabajamos desde la prevención: enseñamos a cuidar la piel todos los días, con productos adecuados y tratamientos que acompañen los distintos momentos de la vida.

2. ¿Cuál es el tratamiento estrella que recomiendan para renovar la piel?

Gianna: Sin dudas, la limpieza facial profunda. Es la base de toda rutina saludable. Permite eliminar impurezas, oxigenar la piel y potenciar la absorción de activos. En nuestro caso, la combinamos con aparatología y activos personalizados según cada tipo de piel. Es un mimo que se nota desde la primera sesión.

3. ¿Qué diferencia a Gianna Estética en el abordaje del cuidado facial?

Gianna: Lo que nos distingue es el enfoque integral. No tratamos solo la piel, sino a la persona. Cada piel tiene una historia y una necesidad diferente. Por eso diseñamos protocolos a medida, combinando tecnología, cosmética profesional y un ambiente de relax para que cada visita sea una experiencia completa.

4. ¿Cuáles son los errores más comunes en el cuidado de la piel?

Gianna: El más frecuente es no limpiar bien el rostro o usar productos inadecuados para el tipo de piel. También veo mucho el error de dormir con maquillaje o no usar protector solar todos los días. Son pequeños hábitos que hacen una gran diferencia en el envejecimiento prematuro y la luminosidad.

5. ¿Qué tendencia ves en skincare para esta temporada?

Gianna: Hay una vuelta a lo simple: rutinas más cortas pero efectivas. Menos pasos, más conciencia. Las personas buscan productos con ingredientes activos de calidad y tratamientos que den resultados reales sin perder el disfrute. Por eso combinamos aparatología con protocolos sensoriales, donde la piel se trata y se relaja al mismo tiempo.

6. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a cuidar su piel hoy?

Gianna: Que empiece con algo simple, pero constante. Una buena limpieza, hidratación y protector solar ya cambian la piel. Y que se regalen un momento en cabina, aunque sea una vez al mes. Cuidarse también es una forma de quererse, y en Gianna Estética acompañamos ese proceso con calidez y resultados.

Datos de Contacto:

Instagram: @gianna.estetica

Teléfono: 3417486723