Valentina Cervantes reveló su dura historia con Enzo Fernández: “Cuando nació Olivia, él no tenía sueldo"

Valentina Cervantes contó detalles del inicio de su relación con Enzo Fernández

Valentina Cervantes recordó los comienzos de su relación con Enzo Fernández y reveló detalles que hasta ahora no eran conocidos. En su testimonio, mencionó cómo enfrentaron juntos una etapa de transición, en la que la llegada de Olivia coincidió con un contexto laboral complejo tanto para el futbolista como para ella.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle (UrbanPlay), la influencer recordó cómo fueron los comienzos de su vida en pareja. Según recordó, la situación que vivieron antes del reconocimiento público y los logros deportivos fue muy dura. “Cuando nació Olivia, él no tenía un sueldo fijo”, reveló.

En la misma línea, Valentina Cervantes contó que se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 16. “Al año nos fuimos a vivir juntos. No teníamos nada, ni tele, ni heladera, ni cama. Dormíamos en un colchón en el piso”, relató. En ese momento, Enzo Fernández jugaba en River Plate, pero aún no había firmado contrato profesional.

“Yo trabajaba en una oficina, y él entrenaba. No tenía sueldo fijo”, explicó. Además, la participante de MasterChef Celebrity recordó que Olivia nació en ese contexto. “Fue muy fuerte. Yo tenía 19 años. Él no cobraba, y yo tenía que mantener la casa. Me levantaba a las seis de la mañana, dejaba a Olivia con mi mamá, iba a trabajar, volvía, cocinaba, limpiaba. Era todo muy intenso”, detalló. Según contó, esa etapa fue clave para fortalecer el vínculo.

Valentina Cervantes y Olivia

Valentina Cervantes reveló las diferencias que tuvieron en la crianza de sus hijos

Por otro lado, la entrevista también incluyó reflexiones sobre el crecimiento profesional de Enzo Fernández y cómo impactó en la dinámica familiar. “Después todo cambió. Empezó a jugar, lo convocaron, y la vida se transformó. Pero yo siempre recuerdo esos primeros años, porque fueron los más difíciles”, resaltó.

Valentina Cervantes, Olivia, Benjamín y Enzo Fernández

“Olivia es nuestra mayor alegría. Ella llegó en un momento en el que no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero lo hicimos. Y eso me llena de orgullo”, compartió. A su vez, habló sobre cómo fue adaptarse a los cambios que vinieron después, cuando el mediocampista comenzó a tener mayor exposición y oportunidades en el exterior.

“Pasamos de no tener nada a vivir en otro país, con otra cultura, otro idioma. Fue un proceso largo”, comentó. Valentina Cervantes. Por su parte, reconoció que, con el tiempo, aprendió a valorar cada etapa y marcó las diferencias que vivieron cuando nació Benjamín, cuando la familia ya estaba mejor acomodada. “Después nació Benja y, por suerte, la realidad es otra totalmente. Estoy muy agradecida por eso”, concluyó.

Valentina Cervantes, Olivia, Benjamín y Enzo Fernández

Valentina Cervantes compartió su dura historia con Enzo Fernández, marcada por momentos de esfuerzo y decisiones que definieron su camino como pareja y familia. Al recordar el nacimiento de Olivia, reveló aspectos poco conocidos de una etapa en la que atravesaron desafíos económicos y personales.

