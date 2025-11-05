Con madera natural y rústico: Agustina Cherri mostró su llamativo vestidor

Agustina Cherri es una de las actrices que marcan las mejores tendencias de la moda. Con sus constantes eventos exclusivos o en sus momentos importantes con su familia, la artista muestra todo su guardarropas, mientras mantiene esa conexión con lo campestre y la naturaleza. Este mismo estilo de vida lo mantiene en la intimidad, sobre todo en su gran vestidor donde guarda cada uno de sus mejores looks. Agustina mostró el llamativo lugar que tiene, y sorprendió a sus seguidores.

El campestre vestidor de Agustina Cherri

Agustina Cherri es una de las celebridades que priorizan la decoración de estilo campestre, antes que la modernidad del minimalismo. Es por eso que, en su casa de toda la vida, siempre busca estar rodeada de naturaleza y que sus hijos crezcan así. Sus seguidores no dudan en seguir su día a día, donde muestra diversos colores y decoraciones dignas de una casa de campo. Sin embargo, también es una influencia en la moda, marcando las mejores tendencias.

Desde eventos de reconocidas marcas hasta premiaciones de la televisión argentina, Agustina Cherri logra mostrar su sensualidad, y fusionarla con colores llamativos y atuendos ceñidos al cuerpo. Muchos de los expertos fashionistas observan a la artista y a los looks que marca en cada temporada. Es por eso que, en un recap de su semana familiar, agregó una postal de cómo luce su vestidor, donde guarda los mejores outfits y se prepara para cada ocasión.

Entre fotos de almuerzos familiares y viajes en auto, la actriz mostró su amor por lo campestre y la naturaleza, y cómo mantiene esa misma línea en la intimidad de su hogar. El vestidor es una perfecta habitación toda de madera con colgantes para la ropa, cajones para sus accesorios y ropa interior, y cajoneras para los acompañamientos de mayor tamaño. Con una escalera para alcanzar los espacios más altos, el mismo se conecta hacia la habitación de Cherri a través de una ventana, que hace recordar a los establos del campo.

El vestidor de Agustina Cherri

Los seguidores de Agustina Cerri no tardaron halagar el espacio que ella creó para su intimidad, y que la ayuda a prepararse para importantes eventos. La actriz es una de las más observadas por las redes sociales, no solo por sus talentos y trabajos en la televisión argentina, sino también por su importancia en la industria de la moda. Sin dejar de lado su amor por la naturaleza, busca fusionarla con la decoración de su hogar, y mantenerla en su llamativo vestidor, perfecto para ella.

