Estilo Mueble: identidad, evolución y crecimiento de una marca

¿Cómo nació la marca y qué idea, necesidad o inspiración estuvo detrás de su creación?
Estilo Mueble es solo un nombre, todos necesitamos uno para ser reconocidos, ¿no es así?
Ahora, ¿cuán importante es cómo te reconozca no? ¿Cuál fue la necesidad?:
La misma que tenemos todos y cada uno de nosotros, tener trabajo principalmente, progresar y dejar valor a nuestra familia. Mi inspiración sigue intacta hoy en día, Estilo Mueble cumplió 11 años y antes de iniciar este camino he creado y conducido proyectos que han dejado marca a su paso.
Me reconozco inquieto, observador, suelo estar constantemente viendo posibilidades. Siempre hay posibilidades, solo hay que estar atento. Y es así es que hace 11 años he tomado un nuevo camino viendo la oportunidad de ofrecer productos distintos para el momento más hermoso de cada familia, la llegada de un hijo. Nuestros productos acompañan la emotiva experiencia desde el embarazo y ayudan a transitar una crianza saludable. En Estilo Mueble somos conscientes que tenemos una gran responsabilidad y así lo asumimos, como nuestra tarea más importante.
¿Qué identidad busca construir y cuáles son los elementos que hoy la diferencian dentro de su categoría?
Tenemos una identidad construida firmemente y esto es lo que mas orgullo me da. Lo mas valioso para ofrecer es la confianza y esto nos diferencia de muchas marcas. La buena atención, amabilidad, asesoramiento, posventa deja huella.
¿Cómo fue evolucionando con el paso del tiempo?
Bueno, hemos evolucionado en procesos de fabricación, productos nuevos pero nuestra evolución es constante ya que desde nuestros inicios incursionamos en la venta online cuando esta no era tomada tan en cuenta y esto sí que demanda evolución constante.
¿Cuáles son los próximos pasos de la marca y hacia dónde imaginas su crecimiento en los próximos años?
Nuestros próximos pasos están en marcha. Mantenerse firme ante la oferta de productos importados y la competencia son pasos a seguir, brindar más trabajo, sumar puestos y llevar nuestras cunas a cada localidad de Argentina. Enfocarse en hacerlo mejor siempre da resultados positivos.
Datos de contacto
Sitio Web: www.estilomueble.com.ar
WhatsApp: 11 3682-2021
Instagram: @estilomueblesanjusto