Mates MC: una historia familiar que se convirtió en una marca

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La historia comenzó hace ocho años, cuando su fundador decidió dejar su trabajo en una fábrica para emprender y buscar una mayor presencia en la vida de su primer hijo. La inspiración también surgió de la experiencia de su papá, quien años antes había dejado la fábrica para dedicarse a su oficio.

Así, decidió unir sus conocimientos con los de su padre y llevar ese trabajo artesanal a otro nivel. Junto a su papá y su hermano, comenzaron con apenas cinco o seis clientes mayoristas y apostaron a las redes sociales para dar a conocer sus productos.

Con el tiempo, ese primer paso permitió llegar a otras provincias y ampliar la red comercial. Hoy, cuentan con más de 30 clientes mayoristas y realizan despachos a distintos puntos del país.

Calidad y crecimiento nacional

La identidad de la propuesta se resume en el lema “Tu historia en cada mate”, una frase que busca reflejar el lugar que ocupa el producto en distintos momentos de la vida cotidiana, desde reuniones y viajes hasta jornadas laborales.

La calidad es uno de los principales pilares. El foco está puesto en los materiales, las terminaciones y cada detalle del proceso para desarrollar productos pensados para durar y acompañar durante muchos años.

Uno de los hitos más importantes llegó este año, cuando el taller de Gualeguaychú fabricó los mates que acompañaron a los jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Argentina durante el último Mundial. Que sus productos llegaran a manos de Lionel Messi y del equipo significó un reconocimiento al camino recorrido.

Ahora, el objetivo es fortalecer el vínculo directo con el consumidor final y crecer también en el mercado de regalos empresariales. La meta es alcanzar reconocimiento a nivel nacional sin dejar de lado la esencia artesanal y familiar que dio origen al proyecto.

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