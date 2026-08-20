Priland: la marca de moda infantil que transforma el juego en un universo de imaginación

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Hace poco más de dos meses, una mamá y su hija decidieron comenzar juntas un proyecto que recuperara una experiencia muy ligada a su infancia: jugar durante horas con muñecas y cambiar sus looks. Así nació la idea de desarrollar una remera interactiva que permitiera intercambiar el pelo, la ropa y los zapatos de un personaje.

Pero desde el comienzo entendieron que la propuesta podía ir mucho más allá de una prenda. Al mirar a Emma, la hija y nieta que inspiró el proyecto, encontraron a la protagonista de una historia que hoy comienza a tomar forma.

Un universo para jugar e imaginar

Así nació Priland, un universo pensado para que las niñas puedan conectarse con sus personajes, jugar, imaginar y sentirse parte de una historia. Emma es la protagonista y vive en el Reino de Priland, donde la moda se convierte también en una herramienta para crear y explorar.

La remera interactiva es el producto de bienvenida a una propuesta que busca diferenciarse dentro del mercado de la moda infantil a través de la originalidad, la creatividad y el trabajo artesanal, con una futura expansión hacia contenidos narrativos y digitales.

A menos de tres meses de su lanzamiento, el proyecto ya tiene nuevos desafíos. Actualmente se encuentra en desarrollo el primer cuento, Emma en Priland, al que seguirá una aplicación móvil que permitirá a las niñas diseñar nuevos looks para Emma y luego adquirirlos a través de la tienda.

De cara al verano, también llegará una nueva línea de indumentaria de diseño y fabricación propia, mientras la marca continúa construyendo su identidad y ampliando su propuesta.

A futuro, el objetivo es que Priland se convierta en una marca infantil reconocida a nivel nacional, con espacios físicos propios que comiencen por Mar del Plata y Buenos Aires. La combinación de moda, historias y productos interactivos busca así construir una experiencia que trascienda la indumentaria y acompañe a las niñas en sus propios mundos de imaginación.

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