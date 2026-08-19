Dos escapadas para descubrir la belleza de las flores

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Hay lugares que no necesitan grandes discursos para conmovernos. Un campo cubierto de tulipanes, una ladera llena de peonías, los colores de una estación que dura apenas unas semanas… hay paisajes que aparecen durante un tiempo muy breve y que justamente por eso se vuelven inolvidables. Con foco en esta realidad tan bella y fugaz, nace la nueva fasceta de Liquidambar, Escapadas Florales: propuestas pensadas para viajar, descubrir paisajes extraordinarios y disfrutar de la naturaleza en uno de sus momentos más especiales. Y esta primavera llegan dos experiencias que invitan a celebrar la belleza de las flores.

Tulipanes en Trevelin

En octubre, la Patagonia se transforma. A los pies de la cordillera, los campos de Trevelin se llenan de color y ofrecen uno de esos espectáculos naturales que parecen sacados de una postal. Miles de tulipanes florecen durante unas pocas semanas, creando un paisaje único que vale la pena conocer al menos una vez. La propuesta es vivir esa experiencia con tiempo para disfrutarla: recorrer los campos, contemplar el paisaje, descubrir la identidad de la región y dejarse sorprender por una Patagonia diferente, donde las flores se convierten en protagonistas. Una escapada para quienes aman la naturaleza, la fotografía, los paisajes y, simplemente, esos pequeños momentos en los que uno siente que valió la pena hacer el viaje.

Peonías en Tandil

Y cuando la primavera avanza, llega otra explosión de color. En Tandil, las peonías son las protagonistas de una escapada diferente, más cercana y perfecta para disfrutar de una experiencia floral sin necesidad de recorrer grandes distancias. Las flores, el paisaje serrano y la posibilidad de conocer de cerca el mundo de las peonías convierten esta propuesta en una invitación a regalarse un día o un fin de semana distinto. Porque muchas veces no hace falta viajar lejos para encontrar belleza. Solo hace falta saber dónde buscarla. Viajar para ver, sentir y disfrutar.

Estas escapadas representan también una nueva etapa para mí. Después de tantos años dedicados a crear ambientaciones, decidí llevar esa misma mirada hacia el turismo: buscar lugares especiales, descubrir momentos únicos de la naturaleza y diseñar experiencias alrededor de ellos.

Mi formación como Licenciada en Turismo, sumada a mi experiencia trabajando con estética, flores, espacios y celebraciones, encuentra en este proyecto un nuevo punto de encuentro. No se trata solamente de llegar a un destino. Se trata de cómo lo vivimos. Por eso, si las flores, los paisajes y las experiencias diferentes también son parte de las cosas que disfrutas, te invito a sumarte ! … esta primavera podemos encontrarnos entre tulipanes en la Patagonia o entre peonías en las sierras. Dos destinos. Dos flores. Dos maneras de descubrir la belleza. Y quizás, una nueva forma de viajar juntos. Liquidambar Escapadas Florales, viajecitos para descubrir lugares que florecen.

Contacto: Clarita Juliano

Whapp 11 5506 8888

www.liquidambardeco.com.ar

IG @liquidambarambientaciones