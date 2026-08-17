Así fue una de las peleas más fuertes entre Moria y Sofía Gala: "Yo quería parar y no podía"

La emisión de la serie de Moria Casán en Netflix ha sacado a la luz momentos claves, tanto felices como tensos en su vida y también, episodios que marcaron a su hija, Sofía Gala. Uno de los hechos más recordados fue la confrontación pública que tuvieron madre e hija, la cual terminó en una discusión acalorada generando un distanciamiento entre ambas. Sin embargo, esta pelea dio un giro en la vida de la joven.

La feroz discusión entre Moría Casán y Sofía Gala que expuso el lado oscuro de la joven

En el 2013, Moria Casán y Sofía Gala compartieron un espacio laboral en el programa "Malas Muchachas" del canal C5N, conducido por Any Ventura y en el que participaban también Carmen Barbieri y Cecilia Milone. La tensión surgió cuando Sofía no llegó a tiempo para grabar y no respondía los llamados de Moria, quien, además, tenía que cumplir con una función posterior en esa misma jornada. La situación escaló rápidamente, llevando a una pelea que quedó registrada y en donde La One pidió que echaran a su hija.

Moria Casán//Redes sociales

En ese mismo año y en una entrevista con "Intrusos", Moria Casán reveló que la relación era nula y no se dirigían la palabra. Además, la diva expuso el tema de las adicciones de su hija. "Ella es muy responsable en su trabajo, salvo cuando trabaja conmigo porque le da una especie de fobia. Ahora volvió a las andadas. Yo creo que tiene que ver con las drogas, hay alertas, demasiado sueño, no sale de su departamento, falta luz y tampoco quiero que Helena (su nieta) viva esa vida con persianas cerradas, es algo desagradable", declaró en aquel momento.

Dos años después de ese crudo episodio, Sofía Gala confesó que atravesó momentos difíciles con su adicción. En una de sus visitas a Intrusos (América) y dos años después de aquella pelea con su Moria Casán, la actriz reconoció que estuvo en tratamiento de rehabilitación, que perdonó a su mamá y retomó el vínculo y también, contó la verdad detrás de la pelea.

Sofía Gala//Instagram

“Yo estuve complicada con la droga”, confirmó la artista y aclaró: ”No es verdad que yo descuidaba a mi hija, que cerraba las persianas. Si es verdad que cuando entregaba a mi hija con el papá, yo hacía cualquier cosa y no atendía los teléfonos y un montón de cosas que pasa una persona cuando está en consumo”.

Sofía Gala: "Yo llegué y ella ya estaba sacada. Me empezó a bardear en vivo y yo me quedé callada"

A ocho años de la pelea más dura de Moria Casán y Sofía Gala, la joven artista estuvo de invitada a Podemos Hablar (Telefe) habló de su lucha contra las drogas: "Tocar el fondo no es claro, a mí me pasó que fue progresivo". Asimismo, rememoró un episodio en el que su madre la echó en vivo durante un programa en C5N, un momento que ella considera como uno de los puntos de inflexión en su proceso de recuperación.

"Yo llegué y ella ya estaba sacada. Me empezó a bardear en vivo y yo me quedé callada. Fue en vivo y me quedé callada porque estaba re fisurada. O sea, estaba en otro planeta. Esa fue una gran tocada de fondo". Sin embargo, Sofía aseguró que ese difícil momento también pudo haber sido una especie de ayuda involuntaria, ya que la impulsó a buscar ayuda.

Sofía Gala y Moria Casán//Instagram

Finalmente, en aquella nota Sofía Gala resaltó que logró superar su adicción y que en 2013 entró en recuperación, celebrando años limpios. "Yo hace rato sentía que no lo podía manejar y quería parar, pero no podía. En el año 2013 pude entrar en recuperación y este año cumplo ocho años limpia. Ese año yo quería salir y estaba muerta de vergüenza en mi casa", expuso.

La biopic de Moria Casán revive muchas situaciones que la diva atravesó con su hija y que pudo salir adelante, como esta dura pelea que tuvo su punto culmine cuando ambas trabajaban en C5N. Sin embargo, ese episodio marcó un antes y un después en la vida de Sofía Gala, actualmente la actriz está abocada a sus hijas, su familia y afronta su trabajo con éxito. Tal es así, que su papel en la serie Moria, es uno de los más elogiados.