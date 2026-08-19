Le Exquisitee: 33 años de historias, familia y sabor en La Paternal

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Carina, contanos un poco de vos y cómo fueron tus comienzos en Le Exquisitee

Tengo 53 años y me crié en La Paternal. Mi historia con Le Exquisitee empezó a los 19, atendiendo al público en esta esquina que vio crecer a tantas familias del barrio y también a la nuestra. El local lo fundaron mis suegros, Elvira y José, a quienes los vecinos todavía recuerdan con muchísimo cariño. Después, junto a mi marido, Tito, nos pusimos la panadería al hombro. Él falleció hace tres años, pero fue mi gran compañero de ruta y mi mayor maestro. Hoy me toca estar al frente con un hermoso desafío: que Le Exquisitee no sea solo un lugar donde comprar pan, sino un espacio que te reciba siempre con calidez y sabor



¿Qué productos ofrecen actualmente?

Tenemos facturas, panes, alfajores de distintos sabores —uno de los productos destacados de la casa—, tortas, mini postres y budines.

Al mediodía ofrecemos viandas para el almuerzo y recientemente incorporamos el café al paso.

¿Qué significa para vos la panadería?

En este lugar creció mi familia. Acá conocí a mi marido, mis hijos dieron sus primeros pasos y descubrí que la gastronomía es uno de los espacios en los que más disfruto estar.

Me encanta crear experiencias, probar nuevos sabores e investigar tendencias, pero también recuperar recetas de hace años y reinventarlas.

¿Qué es lo que hace única a la propuesta de Le Exquisitee?

Creo que nuestra principal diferencia es la calidez. Nos gusta mirar a nuestros clientes, escucharlos y estar atentos a sus necesidades.

Muchos vienen no solo a comprar, sino también a conversar, pedirnos consejos o compartir noticias de sus familias. Hace 33 años ofrecemos productos de calidad que se renuevan pero mantienen el espíritu de siempre.

¿Hay algún producto que te represente especialmente?

Sin dudas, nuestro pan dulce familiar de Navidad. La receta viene de los abuelos de mi marido, Tito, que también eran panaderos, y fue pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros.

Hoy es una tradición tan fuerte que incluso la prepara mi cuñado Nico desde Sídney, manteniendo vivo el legado a miles de kilómetros. Para nosotros es mucho más que una receta: es nuestra historia horneada y tiene, por supuesto, un ingrediente secreto que le da esa magia especial.

¿Cómo te imaginás la evolución de Le Exquisitee en los próximos años, qué proyectos tenés?

Mi sueño es remodelar el local, incorporar nuevo equipamiento y seguir creciendo juntos como equipo. Cada venta nos acerca un poquito más a ese objetivo y, algún día, nos gustaría abrir una segunda esquina.

Le Exquisitee

Instagram: @Leexquisitee

WhatsApp: 11-2390-2335