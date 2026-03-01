Pampita mostró su nuevo quincho: estilo campestre, diseño de autor y tecnología de última generación

Pampita volvió a abrir las puertas de su intimidad y esta vez dejó ver uno de los espacios más soñados de su casa: el nuevo quincho, un ambiente que combina calidez rústica con equipamiento de alta gama y detalles de diseño nacional.

A través de sus historias de Instagram, la modelo y conductora compartió imágenes del sector y reveló uno de los grandes protagonistas del lugar: una imponente mesa de madera maciza, de líneas nobles y espíritu campestre, realizada por una reconocida casa de decoración.

Pampita

Así es en nuevo quinto de Pampita: una mesa protagonista y espíritu rústico chic

El corazón del nuevo quincho de Pampita es, sin dudas, una gran mesa de madera natural con vetas marcadas y terminación artesanal. De formato rectangular y estructura sólida, transmite una estética campestre moderna, ideal para largas sobremesas familiares y reuniones con amigos.

Así es el nuevo quincho de Pampita

El piso de piedra en tonos tierra refuerza esa impronta cálida y acogedora, mientras que los muebles en colores neutros aportan equilibrio y sofisticación. El resultado es un espacio que combina lo rústico con lo contemporáneo, muy en línea con la tendencia “farmhouse chic” que hoy marca la decoración de interiores.

Tecnología de alta gama para recibir como una anfitriona top

Pero si algo sorprende del quincho es su equipamiento. Detrás de la mesa se puede ver una parrilla de acero inoxidable empotrada, con terminaciones profesionales y perillas en rojo que delatan un diseño de alta gama. También se observa un horno a leña y módulos de guardado perfectamente integrados, lo que convierte al ambiente en una verdadera cocina gourmet.

El acero, la iluminación cálida y la distribución funcional del mobiliario le dan un aire moderno que dialoga con la rusticidad de la madera y la piedra. Un equilibrio pensado al detalle.

Con este nuevo espacio, Pampita no solo reafirma su gusto por la decoración elegante y atemporal, sino también su perfil de anfitriona. El quincho, clásico de las casas argentinas, se transforma en su versión en un ambiente sofisticado, donde el diseño de autor y la tecnología conviven en perfecta armonía.