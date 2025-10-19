Así crecen Lorenzo y Lautaro, los hijos de Germán Martitegui: la decisión de tenerlos como padre soltero, su crianza y educación vegetariana

La vuelta de MasterChef Celebrity a la televisión argentina trajo nuevamente la presencia de grandes eminencias en la cocina como Germán Martitegui. El cocinero, mantiene a resguardo su vida privada, aunque, en ocasiones especiales, despliega imágenes de sus dos hijos Lorenzo y Lautaro. Los niños, que cuentan con una diferencia de apenas seis meses, tienen la crianza monoparental de su padre quien es un ferviente defensor de la paternidad en esas condiciones, sin necesidad de una pareja a su lado.

El método de crianza de Germán Martitegui siendo papá de dos

Este domingo 19 de octubre, no sólo se celebra el Día de la Madre, sino también el día de la familia en su conjunto. Al igual que grandes personalidades del espectáculo, Germán Martitegui optó por el método del vientre subrogado para convertirse en padre. "En algún momento dudé de si podía ser padre o si quería hacerlo de esta manera. Pero ellos necesitan amor, yo se los doy y ellos me lo dan, y somos felices. Mi único objetivo es que ellos sean felices", contó en una antigua entrevista.

Germán Martitegui| Instagram

En este contexto, habló de los desafíos a los que se enfrenta siendo papá soltero: “Sentí la necesidad de tener hijos, criarlos, educarlos en la buena alimentación, la necesidad de darles amor, cariño, afecto, enseñarles a ser buenas personas, solidarias, felices. Y me largué a la aventura. Estoy feliz con mi familia monoparental".

Aunque el experto en gastronomía se muestra cauto a brindar detalles acerca de su vida privada resguardando la intimidad de los niños, detalló: “Estoy convencido que el significado de la palabra familia es cada vez más abarcativo y sólo tiene como condición, el amor. Mi hijo tiene decenas de tíos y tías, amigos, abuelos en una cantidad que me sorprende y llena de alegría el corazón. Esta es mi historia contada con la Ilusión de dar esperanza a otros. Deseando que cada vez seamos más tolerantes entre nosotros y entendamos que el amor es uno solo”.

Germán Martitegui y sus hijos | Instagram

El lazo entre los tres es tal que los bautizó: Los Tegui, haciendo referencia a la abreviación de su apellido. "Ellos son mis comensales más exigentes", dijo en una publicación mostrando las dificultades que se topa a diario para satisfacer las demandas de los niños -que parecen mellizos-. En una entrevista que sostuvo para Clarín aseguró que la decisión de ser padre la tomó en una de las grabaciones de MasterChef Celebrity kids: “Fue una decisión que vino muy de adentro, muy meditada y muy sentida, y también una necesidad. Uno cuando es más joven no ve tanto la paternidad, pero después lo vas pensando. Si tenés la necesidad y creés que vas a ser un buen padre, adelante”.

El prestigioso profesional combina su ajetreada vida laboral en las grabaciones del ciclo de Telefe con las obligaciones de su propio restaurante de comidas como así también la crianza de los niños. En esta línea, aseguró que cuenta con un equipo que lo ayuda a llevar a cabo las tareas de cuidado pero que, al menos, destina un tiempo para pasar con ellos tiempo de calidad. “Lo primero que hago cuando llego es pasar tiempo con ellos. Se duermen a las 22 y yo vuelvo a las 20:30, trato desesperadamente pasar una hora con ellos. Y cuando se duermen miro Masterchef Celebrity porque no sé cómo lo van a editar, tampoco sé qué hablaron los demás, así que estoy tan enganchado como todos. Me acuesto a las doce y vuelvo a trabajar al día siguiente”, contó para TeleShow.

Germán Martitegui con sus hijos | Instagram

La alimentación saludable de los hijos de Germán Martitegui

Desde hace unos años, Germán Martitegui tomó conciencia de lo que representa el consumo de alimentos de origen animal para el planeta. Es por eso que cambió su filosofía de vida hacia la promulgación de ingerir alimentos que no contengan carne. Si bien tiene su propia casa de comidas libres de animales, puertas adentro de su casa, también adoptó esta cultura de volcarse cien por ciento al vegetarianismo. “A ellos les explico por qué no comemos carne, no comemos animales muertos. No puedo hablar de calentamiento global aún, claramente. Pero ellos ya internalizaron que no podés matar un animal para comer. Entienden con 5 años este concepto y están super alineados.

Casa se volvió quizás un laboratorio de experimentos en la cocina. Y yo cuando cocino para ellos trato de hacerlo lo más rico posible. ¡Comen de todo!”, contó para Infobae. El paladar de los pequeños ya está tan moldeado a los sabores de las legumbres y los vegetales que celebra el logro de transmitir valores culinarios como humanos. “Les gustan mucho las arepas. Cualquier vegetal les encanta. Todo tipo de porotos, negros, blancos, en puré, en hamburguesas. Todo tipo de especias y cítricos. Comen mucha fruta y verdura. Morfan como locos”, dije en la misma entrevista.

Germán Martitegui y sus hijos | Instagram

De esta manera, Germán Martitegui disfruta de su paternidad de manera plena y abocado en cada detalle del crecimiento de sus hijos Lorenzo y Laurato, quienes nacieron en Estados Unidos mediante la técnica del vientre subrogado. Hoy, con 7 años de edad, viven su niñez alejados del ojo mediático, mientras su progenitor vuelve a formar parte del prime time televisivo con MasterChef Celebrity.

NB