Hacer visible lo invisible

Ornela, sos Profesora de Biología y licenciada… ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?

Mis primeros pasos en este camino de autoconocimiento y de ser puente entre planos comenzaron con Reiki, una forma distinta de percibir el mundo. Continué con los Registros Akáshicos, donde descubrí la importancia de comprendernos como un todo: mente, espíritu, energía, emociones y cuerpo, así como de reconocer a los guías amorosos que acompañan nuestro proceso. Mis experiencias vivenciales me llevaron a ponerles un “nombre” y a transformarlas en servicio, siempre desde el amor.

Hoy ya no ejerzo la docencia, y el plano espiritual no ha dejado de sorprenderme. Mi mayor propósito es comunicar lo invisible, hacer visible la presencia de los guías, porque estoy convencida de que la vida se vuelve más liviana cuando los reconocemos.

¿De qué se trata ese servicio?

Hoy ofrezco diferentes espacios de sanación y guía. Las sesiones de mediumnidad me permiten ser canal entre planos de consciencia, comunicando mensajes de seres queridos fallecidos, mascotas, guías espirituales o maestros ascendidos. También acompaño a través de las sesiones L.E.I.A (Limpieza Energética Intuitiva Asistida), técnica canalizada junto a una colega, que integra intuición, dones y asistencia espiritual para sanar, desbloquear creencias limitantes y brindar alivio al alma.

Los Registros Akáshicos son parte esencial de mi camino. Canalizo desde mi estilo único, combinando intuición, mediumnidad, amor y videncia, para orientar y acompañar a otros en sus procesos. Además, diseñé y canalicé mi propio oráculo “Espejo del Alma”, creado con geometría sagrada, palabras y rituales, que transmite mensajes de los guías y guía el presente de quienes lo consultan.

¿Qué te diferencia de otras opciones?

No creo en la competencia. El camino del amor y la ayuda al otro abre infinitas posibilidades. Somos seres humanos en aprendizaje constante, y empatizar, escuchar y acompañar al otro es lo que nos engrandece.

¿Hay algo que te gustaría cambiar?

Si tuviera que comenzar de nuevo, lo haría con más confianza, pero sé que todo fue perfecto. Cada experiencia y cada alma que pasó por mi vida me formaron en quien soy hoy. En definitiva, somos mucho más de lo que vemos: seres auténticos y grandiosos que solo necesitamos atrevernos a observar.

ORNELA LAZZARINI

341- 6858285

[email protected]

Instagram: @lazzarini.ornela