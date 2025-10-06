Indiana y Allegra Cubero anticipan los jeans del verano con detalles de brillo y aire noventoso

El verano 2025 se siente cada vez más cerca y ya tiene protagonistas en materia de moda. Indiana y Allegra Cubero se convirtieron en el centro de todas las miradas al lucir dos estilismos que tienen los jeans que dominarán la próxima temporada: cortes amplios, detalles brillantes y una actitud relajada pero sofisticada, como en los años noventa.

Indiana y Allegra Cubero anticipan los jeans del verano

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero apostaron por un estilismo que mezclaba comodidad y glamour. Indiana Cubero eligió unos jeans de tiro medio-bajo con roturas en las rodillas y pequeñas incrustaciones de pedrería. Para completar el look, optó por un top corto negro con detalles brillantes y una camisa blanca abierta, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo nocturno.

Indiana Cubero, Luján Sáenz y Allegra Cubero

Por su parte, Allegra Cubero escogió un modelo similar en tono más oscuro, también con brillos y un efecto gastado artístico con un estampado en una pierna. Lo combinó con una blusa blanca con un diseño plateado, logrando una combinación más juvenil del mismo concepto, completando con una chaqueta blanca para darle un aire mucho más moderno. La elección de ambas anticipó los jeans para el verano 2025: suelto y de cintura baja, dejando atrás el reinado del tiro alto.

Los destellos en las prendas, lejos de reservarse para la noche, se incorporan a la estética diurna como un recurso chic. En esta nueva etapa, el brillo se concentra en zonas estratégicas como bolsillos, costuras o muslos, aportando dimensión y movimiento sin saturar el diseño.

El retorno del jean corte bajo y demin, una tendencia clave que Indiana y Allegra Cubero ya lo saben

Nicole Neumann también se sumó a la tendencia con una propuesta más elegante: top blanco estructurado y jeans anchos con brillos, reafirmando su estilo clásico y sensual. Luján Sáenz, por su parte, eligió un crop top blanco con detalles luminosos y jeans claros con rotura en las rodillas, completando una paleta de looks coherente y moderna.

Nicole Neumann, Indiana Cubero, Luján Sáenz y Allegra Cubero

Las cuatro estuvieron presentes en la inauguración de The Factory, que marcó el 35º aniversario de Ona Saez, en un espacio que combina moda, arte, gastronomía y cultura urbana. En el corazón de Martínez, la marca argentina resignifica una antigua fábrica textil en un punto de encuentro creativo, donde el denim vuelve a ser protagonista.

Con sus estilismos llenos de brillo y autenticidad, Indiana y Allegra Cubero confirman que el jean del verano 2025 se lleva con actitud: libre, glamuroso y con el sello inconfundible de una nueva generación que está regresando a la moda de los noventa y principios del 2000.