Argentina estuvo en partido hasta el último minuto: ¿Vos también estás defendiendo tu negocio?

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Sin embargo, miles de emprendedores siguen tomando decisiones fiscales "sobre la marcha", sin darse cuenta de que un pequeño descuido puede costar mucho más que un partido perdido.

En Argentina, el Monotributo es la puerta de entrada para millones de emprendedores. Su simplicidad hace que muchos crean que, una vez inscriptos, ya no tienen que volver a preocuparse por sus impuestos.

Pero la realidad es muy distinta.

Cada seis meses, la normativa exige revisar la situación fiscal mediante la recategorización, un análisis que determina si el contribuyente continúa en la categoría correcta según su nivel de facturación y otros parámetros, como alquileres, consumo eléctrico o superficie destinada a la actividad. La primera instancia se realiza entre fines de enero y comienzos de febrero, mientras que la segunda tiene lugar durante el mes de agosto.

Aunque no todos deben modificar su categoría, todos deben revisar su situación.

Ese suele ser el error más frecuente: asumir que, como el negocio sigue funcionando, no hace falta controlar nada.

Y justamente ahí comienzan los problemas.

Esperar hasta recibir una intimación o descubrir que se superaron los límites permitidos puede traducirse una exclusión de oficio siendo en un golpe económico que pudo haberse evitado con una simple revisión a tiempo.

El crecimiento de un emprendimiento no depende únicamente de vender más.

También depende de cuidar aquello que muchas veces pasa desapercibido: la planificación y el orden financiero.

Así como un director técnico analiza cada detalle antes de salir a la cancha, un emprendedor necesita revisar periódicamente la salud financiera y tributaria de su negocio. No porque espere un problema, sino porque quiere seguir creciendo con inteligencia.

En este momento del año, contar con asesoramiento profesional deja de ser un gasto para convertirse en una inversión estratégica.

Porque el verdadero objetivo no es pagar menos impuestos, sino pagar exactamente lo que corresponde, proteger la rentabilidad y evitar que un error administrativo termine costando mucho más que cualquier asesoría.

Porque los campeones no improvisan.

Y los negocios que perduran, tampoco.

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