El invierno no engorda: lo que realmente cambia en tu cuerpo cuando baja la temperatura

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El invierno no engorda. Lo que cambia es todo lo que pasa alrededor: la caminata que no hacés porque son las siete y ya es de noche, el gimnasio que queda cada vez más lejos, las comidas que se vuelven más pesadas casi sin que lo decidas. En junio, julio y agosto el cuerpo se mueve menos y come más. Y no es casualidad ni debilidad de carácter: hay menos horas de luz, más frío, y el organismo pide energía rápida.

Después de seis años trabajando con médicos y con miles de personas que suplementan a diario, hay algo que veo repetirse todos los inviernos: no se abandona el hábito por falta de ganas. Se abandona por falta de energía. Y cuando el hábito se corta en julio, retomarlo en octubre cuesta el triple.

Por eso desarrollamos F!NE Peak. Es un colágeno hidrolizado con 10 gramos de péptidos por toma —la dosis con mayor respaldo en estudios clínicos— al que le sumamos activos que acompañan el control del peso dentro de un plan integral de alimentación y actividad física: extracto de poroto blanco, garcinia cambogia, té verde, café verde, cromo, L-carnitina y cetonas de frambuesa. Y aporta 80 mg de cafeína por sobre, aproximadamente lo que tiene una taza de café, junto con guaraná, para acompañar esos días en que arrancar cuesta más.

Quiero ser claro en algo, porque en esta categoría se promete demasiado: Peak no adelgaza, no quema grasa y no reemplaza nada. Es un suplemento dietario. Su lugar es acompañar una alimentación variada y equilibrada y un plan de actividad física, no sustituirlos. El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Contiene cafeína: por eso no está indicado durante el embarazo, la lactancia ni en niños, y si tenés alguna condición de salud o tomás medicación, consultá con tu médico antes de incorporarlo.

Lo que Peak sí hace es lo mismo que hace toda la línea F!NE: convertir la suplementación en un ritual simple. Un sobre, 13 gramos, un minuto de tu mañana. Porque vivir más y mejor depende mucho más de nuestros hábitos que de nuestros genes — apenas el 10% de nuestra salud la define la genética.

El invierno no es el momento de aflojar. Es el momento de sostener.

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