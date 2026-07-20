Tras su separación, Juana Viale sorprendió con el nuevo deporte extremo que empezó a practicar

Juana Viale volvió a capturar la atención de todos después de que trascendieran los motivos del fin de su relación con el activista ambiental Yago Lange. Lejos de quedarse detenida en los momentos complejos del plano sentimental, la nieta de Mirtha Legrand canaliza toda su energía en los deportes al aire libre y exhibe su destreza en una innovadora disciplina sobre las olas.

Juana Viale

Juana Viale sorprendió con el nuevo deporte extremo que empezó a practicar

Su vínculo amoroso con el deportista Yago Lange dejó una huella en su vida, transformando por completo sus hábitos diarios hacia un enfoque mucho más activo y conectado de manera directa con la naturaleza. Además, la conductora siempre combina el deporte con el estilo, ya que marca tendencia permanente con sus looks tanto en la ciudad como en cada una de sus aventuras al aire libre.

Desde su relación con Yago Lange, empezó a correr y entrenar.

Durante los años que compartió junto al activista, Juana Viale experimentó una transformación rotunda en su estilo de vida, ya que incorporó de manera sostenida intensas rutinas físicas que incluyeron exigentes sesiones de running y largas travesías en bicicleta por diversos terrenos. A partir de esa fuerte conexión con el deporte y la naturaleza que le transmitió su expareja, la artista amplió notablemente sus horizontes hacia el entrenamiento extremo y sumó disciplinas náuticas que desafiaban sus propios límites personales frente a la corriente.

Juana Viale y Yago Lange haciendo ciclismo.

Aunque la ruptura acaparó todas las miradas a mediadios de junio, la nieta de “La Chiqui” demostró que el legado de bienestar y movimiento quedó instalado firmemente en su rutina. Esta evolución física le otorgó la resistencia necesaria para animarse a saltar hacia alternativas mucho más complejas dentro del universo de los deportes acuáticos modernos.

El secreto del eFoil: la disciplina que enamoró a Juana Viale

En las últimas horas, Juana Viale compartió un video muy relajado donde se la observa practicando eFoil con total destreza en medio del río, luciendo un equipo especial compuesto por un traje de neoprene y un casco de seguridad. Esta modalidad moderna de surf consiste en una tabla propulsada por un motor eléctrico silencioso y un mástil con un hidroala en la parte inferior, elemento que eleva por completo al deportista varios centímetros por encima de la superficie del agua a medida que adquiere velocidad.

Juana Viale practicando eFoil.

Con una sonrisa radiante y tomando mates a bordo de una embarcación previa a ingresar al agua, la protagonista destacó ante sus seguidores que esta actividad resulta sumamente recomendable para realizar incluso durante las jornadas de invierno. Según explicó la propia conductora con total entusiasmo, enfrentar las bajas temperaturas con el equipo adecuado permite disfrutar de una experiencia inigualable, logrando una sensación de libertad absoluta mientras planea con total dominio sobre el río sin depender de las olas tradicionales ni del viento.

De este modo, Juana Viale confirma que transita una etapa de renovación absoluta, apostando de lleno al deporte de alto rendimiento y consolidando un estilo de vida saludable que inspira a todos sus fanáticos en las redes sociales.